El Govern de Sagunt contra la càrrega d’armes al port marítim destinades a la guerra de Iemen

L’Equip de Govern de Sagunt presentarà una moció en el ple de la corporació contra l’embarcament d’armes en el port marítim de Sagunt destinades a la guerra de Iemen. La delegada de Cooperació Internacional, Maria Josep Soriano; el delegat de Joventut, Guillermo Sampedro; i l’assessor del grup municipal socialista, Raúl Palmero, s’han reunit este matí amb representants del Centre Delàs d’Estudis per la Pau per a tractar sobre l’arribada d’un nou vaixell saudita per a carregar armes.

La delegada de Cooperació Internacional ha informat què també han parlat sobre altres qüestions com la de presentar una moció al ple, com la que ja es va aprovar el passat 23 d’abril, que incloga altres aspectes i que això "incidisca en la futura llei de foment de la pau que s’està elaborant actualment en la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica". En esta moció, es demanaria a l’Autoritat Portuària de València que siga transparent en la informació de la càrrega que porten els vaixells. També en la reunió han abordat treballar sobre projectes de sensibilització social que implicarien Joventut, Educació, Cooperació Internacional, com per exemple l’Escola Pacifista, projeccions de documentals, tallers per a joves i altres propostes didàctiques per a centres educatius.