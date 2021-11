Una investigació de la Universitat de València situa el Campus d’Ontinyent com a clau contra el despoblament a les Comarques Centrals

Una investigació de la Universitat de València situa el Campus d’Ontinyent com a “bressol d’oportunitats” i com a element clau per a la lluita contra el despoblament a les Comarques Centrals. Aquestes són les dues principals conclusions de l’estudi que les professores María José Vañó i Esmeralda Llinares han liderat per a analitzar l’impacte del Campus d’Ontinyent en la manera de viure a la ciutat i la seva comarca.

Els resultats de l’estudi, finançat amb fons de la Fundació Campus Ontinyent, es presentaven aquest dimarts en el marc de la inauguració de l’onzena edició de la Universitat de Tardor, que acaba aquest dijous amb una conferència de la catedràtica d’Ètica Adela Cortina. La jornada inaugural comptava amb la presència de l’alcalde d’Ontinyent i president de la Fundació Campus Ontinyent, Jorge Rodríguez; el vicerector de Projecció Territorial i Societat, Jorge Hermosilla, el Cap de Secretaria de Caixa Ontinyent, Vicent Ortiz, els regidors Óscar Borrell i Álex Borrell així com representants de l’empresariat i públic en general.

Durant l’acte inaugural, l’alcalde Jorge Rodríguez, qui posava en valor la consolidació d’una iniciativa que “compta aquesta edició amb una sèrie de ponències de màxima rellevància i de primer nivell”. En aquest sentit, l’alcalde recordava que una de les màximes que ha guiat des de l’inici el Campus “és que la Universitat va més enllà de donar titulacions. També és important transferir el coneixement i formar a la societat i les ponències programades aquesta setmana són una bona mostra”.

Per la seua part, en la presentació de l’estudi, la professora María José Vañó exposava l’increment en el número de les matrícules en totes les titulacions aconseguint els 678 en el curs 2018-2019, que l’estudiantat procedeix de ciutats de diferents punts de la Comunitat Valenciana el que, en paraules de Vañó, “és important. Estem anant més enllà del territori; més enllà de les Comarques Centrals i això cal posar-ho en valor”. De fet, si en el curs 2009-2010 l’estudiantat fonamentalment era d’Ontinyent i les comarques pròximes, en el curs 2014-2015 ja hi havia estudiants de València ciutat o, fins i tot, de Vinaròs; una situació molt més extensa en el curs 2018-2019 on ja hi havia estudiants al Campus provinents de les tres províncies.

Així mateix, l’estudi mostra que el 58% de les pràctiques són remunerades “fet que no es produeix a València ciutat”, però també l’elevat nom d’estudiants de més de 40 anys que “proporciona una nova oportunitat a aquest grup de gent que va haver de deixar els seus estudis per mantenir econòmicament a la seva família”. Una altra de les qüestions, que s’ha analitzat és el nivell formatiu dels pares. En aquest sentit, Vañó indicava que més del 50% tenen estudis primaris, però que entre un 10-15% no tenien estudis primaris el que demostra que el Campus d’Ontinyent és un espai per a “la creació d’oportunitats”.

La professora Vañó destacava que cal que continuar treballant en aquesta línia per a continuar fent atractiu el Campus el que serà possible amb la implantació del màster de Psicologia General Sanitària i el situarà en “un referent, en un exemple de bones pràctiques”.

Per la seua part, el vicerector incidia “que la UTO agrupa molt bé els valors que defensem des del Vicerectorat de Projecció Territorial com són el compromís amb el territori, la col·laboració interinstitucional i el coneixement”. Finalment, des de Caixa Ontinyent, Vicent Ortiz remarcava que la pandèmia “ens ha servit per a adonar-nos que, per a sortir d’aquesta mena de situacions, necessitem formació i preparació. La Universitat té un paper fonamental en aquesta qüestió i activitats com les de la UTO són la finestra que ens acosta al futur”. La programació de la Universitat de Tardor continuarà aquest dimecres en el Centre Cultural Caixa Ontinyent a partir de les 18:00h amb la conferencia 'L’estratègia de Caixa Ontinyent i la seva contribució al territori' a càrrec del catedràtic i president de Caixa Ontinyent, José Pla i el dijous 25 tindrà lloc la ponència “Ètica i valores democràtics” de la catedràtica Adela Cortina.