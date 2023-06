La justícia assenyala que el tren ha de tornar a l'estació de Camporrobles

El Tribunal Suprem (TS) ha acordat suspendre de manera cautelar el tancament del tram ferroviari entre Tarancón i Utiel, recollit en un acord aprovat pel Consell de Ministres el passat 21 de febrer, accedint així al sol·licitat per onze municipis.

Els veïns de Camporrobles van perdre la connexió per tren amb València i la resta de la comarca el 8 de setembre de 2021. Llavors, el temporal Filomena va agranar la Comunitat Valenciana i bona part d'Espanya i va tallar la línia fèrria. Des de llavors, el Govern d'Espanya, a través d'Adif i Renfe, va anar allargant els terminis per a arreglar la via i recuperar li servei, fins que al febrer d'aquest 2023 es va decidir prescindir definitivament del servei entre Tarancón i Utiel.

Es dona la circumstància que Camporrobles no forma part de la línia C3 de Rodalia, que acaba el seu trajecte a Utiel, i s'enclava en les dues connexions diàries per sentit del regional que uneix València amb Madrid.

Els municipis afectats -pertanyents a les províncies de Conca, València i Madrid- van demanar suspendre en entendre que, si s'executara els acords, es causaria un greu perjudici als ajuntaments, de difícil reparació, puix que la infraestructura estaria retirada del traçat, impedint que en el supòsit d'una eventual estimació de la demanda el servei de tren en la línia suprimida poguera restablir-se.

La Sala contenciosa administrativa del TS els dona la raó en apreciar que l'execució immediata provocaria un perjudici de difícil reparació per als seus interessos, si finalment falla al seu favor.

“És clar que l'eliminació o supressió dels elements que conformen la infraestructura dificultaria o faria impossible la represa del servei o exigiria una quantiosa i excessiva inversió per al seu restabliment”, afirma l'alt tribunal.

Destaca, a més, que “el manteniment de la via ferroviària ja instal·lada no causa un perjudici a l'Administració de l'Estat i sí que el genera la supressió del traçat de la línia, en el supòsit en el qual s'estimara el recurs contenciós administratiu deduït”.

El Suprem explica que la principal pretensió dels ens locals en aquest procés és que es declare la nul·litat de la decisió de tancar aqueix tram en la línia 03-310 Aranjuez-València-Font de Sant Lluís línia.

Així, “per a garantir el dret fonamental a la tutela judicial efectiva i l'eventual execució d'una sentència favorable als interessos dels ajuntaments recurrents, procedeix l'adopció de la mesura cautelar interessada”, acorden els magistrats.