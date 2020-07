L’Agència de Desenvolupament Local d’Alzira va gestionar 5,3 milions en 2019, la xifra més alta en els seus 25 anys de vida

Aquest dimarts s’ha presentat en roda de premsa la memòria de l’exercici 2019 de L’Agència de Desenvolupament Local d’Alzira IDEA, que ha donat a conéixer unes xifres molt positives, les millors des del seu naixement.

La presentació ha estat a càrrec de la Directora de l’Agencia, Carmen Herrero i de l’alcalde de la ciutat i responsable d’Idea, Diego Gómez, qui ha agraït la tasca i bona disposició de tot el departament. “Al llarg d’estos mesos de crisi, Idea no s’ha aturat, sinó que s’ha reforçat i ha adaptat els seus recursos a superar la situació de la pandèmia”.

En 2019 es va gestionar un pressupost de 5.329.238 d’euros, vora 250.000 euros més que el passat exercici dels quals 1,3 milions venen de fons municipals i la resta corresponen a fons d’altres administracions. Les xifres presentades són “excel·lents”, segons l’ajuntament, també pel que fa als ciutadans beneficiaris, un total de 10.363 persones entre programes formatius, emprenedors i foment empresarial, projectes europeus, accions comercials, promoció econòmica i mediació i conciliació laboral.

La memòria fa un repàs per les diferents àrees gestionades i aporta informació en xifres, en relació al nombre de persones beneficiades, els programes concrets que s’han portat a terme i la inversió rebuda.

En este sentit, entre els programes més importants que IDEA gestiona, es troben els projectes europeus. En 2019, s’han dut a terme un total de 38 i s’han realitzat 154 mobilitats europees. A les quals s’ha destinat més d’un milió d’euros.

També els programes formatius reben una important quantia del pressupost, més d’1,5 milions d’euros per a atendre 2.243 persones als 20 projectes de formació. Un dels que de moment tenen grans resultats és l’Escola de Cuina que va nàixer l’any 2018 i des d’aleshores ha format al voltant de 70 persones. Actualment disposa de 4 cursos i un total de 60 alumnes que tindran l’oportunitat de treballar en els locals de restauració d’Alzira.

Per últim destaca també la xifra destinada al foment del treball, més de 2 milions d’euros per a 237 contractes, repartits en 10 programes formatius i l’atenció i orientació laboral de 3.319 ciutadans i ciutadanes d’Alzira.

Pel que fa a les previsions de cara al que queda de 2020, la directora d’Idea, Carmen Herrero ha explicat que “de moment no esperem canvis pel que fa als tallers d’ocupació ni tampoc als projectes de mobilitat internacional i esperem que enguany es mantinguen els diferents programes o fins i tot puguen créixer les subvencions. Per ara, la setmana passada s’ha confirmat l’atorgament de 75 mobilitats europees”.

D’altra banda, no podem oblidar l’actual situació per la crisi sanitària, que pot marcar la línia d’actuació en funció de com evolucione. No obstant això, a curt termini s’acabarà de gestionar la contractació de les persones que s’han inscrit als plans d’ocupació i, en finalitzar l’estiu, s’iniciarà la campanya dels bons de comerç, la plataforma de venda en línia per als comerços i s’ha anunciat una nova campanya orientada a oferir als comerços publicitat a Alzira Ràdio, l’emissora municipal.