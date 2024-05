L'Ajuntament de Calp prohibeix fumar en diverses de les seues platges

L'Ajuntament de Calp s'ha adherit a la Xarxa de Platges sense Fum de la Conselleria de Sanitat, amb l'objectiu de crear espais lliures de fum a les platges de l'Arenal-Bol, la Fossa i Cantal Roig, i afavorir així un entorn més saludable i net.

La iniciativa es desenvoluparà en una primera fase enfocada en la conscienciació i responsabilitat ciutadana pel que no s'interposaran de moment sancions per l'incompliment de la prohibició. La idea és sensibilitzar a les persones sobre els beneficis de no fumar a les platges, esperant que aquest canvi de comportament es produïsca de manera voluntària i natural.

En paral·lel, per a fomentar aquesta nova mesura, es distribuiran cendrers reutilitzables en els punts d'informació turística situats a les platges d'Arenal-Bol i la Fossa, així com en l'oficina de turisme de les salines. D'aquesta manera, es busca també incentivar l'ús responsable i la correcta disposició dels residus.

En aquest sentit, un 15% dels residus recollits a les platges són burilles de cigarrets, les quals no sols contaminen el medi ambient sinó que també suposen un risc per a la fauna marina. “Ni les platges són cendrers ni la mar és un escombriaire. Aquest municipi té el compromís d'estar lliure de residus a la natura”, ha afirmat el regidor de Medi Ambient i Platges, Pere Moll.

Per part seua, la regidora de Prevenció de la Salut, Itziar Doval, ha destacat la importància d'un entorn lliure de fum no sols per a la preservació del medi ambient, sinó també per a la salut dels usuaris de les platges. I ha recordat que són nombroses les malalties que deriven no sols del consum actiu de tabac, sinó també del consum passiu ja que la inhalació de fum genera malalties. “La prohibició de fumar en aquestes platges subratlla el compromís del municipi amb la reducció de la contaminació i la promoció de la salut i esperem que aquesta mesura siga secundada i replicada en altres municipis costaners ”, ha afegit.