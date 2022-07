L'Ajuntament d'Alcoi rehabilitarà un edifici municipal al centre històric per oferir nou habitatges

L'Ajuntament d'Alcoi ha licitat la rehabilitació d'un edifici municipal en el número 14 del carrer la Sardina on, una vegada acabades les obres, es preveu habilitar nou habitatges, en un model que comprén allotjaments d'ús particular i espais amb serveis comuns d'ús col·lectiu.

Aquesta acció, que es desenvoluparà en els voltants del Partidor, forma part de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI-Alcoidemà) com a part de la línia d'actuació centrada en la regeneració física i social de la ciutat mitjançant la rehabilitació d'habitatges municipals.

Les obres licitades compten amb un pressupost base de 375.735’35 euros (IVA inclòs) i seran cofinançades al 50% per la Unió Europea, a través del Programa Operatiu FEDER de Creixement Sostenible 2014-2020, alhora que s'emmarquen en una Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU), per la qual cosa compten amb una altra ajuda de 44.000 euros. La quantitat restant serà aportada per les arques municipals.

Es tracta d'un projecte que afavorirà l'accés a l'habitatge a diferents col·lectius i que obri la porta a un model d'allotjaments en el qual es combinen les zones d'ús particular amb els serveis comuns, comptant també amb habitatges adaptats.

La regidora de Patrimoni Municipal i Habitatge, Maria Baca, assenyala que “amb aquest projecte i altres similars projectats en el Centre volem regenerar aquesta zona de la ciutat i al mateix temps, incrementar l'oferta del parc municipal d'habitatge, amb tipologies que s'ajusten a noves necessitats i realitats, millorant la qualitat de vida de la ciutadania en general i facilitant l'accés a l'habitatge a aquells col·lectius amb majors dificultats per a això”.

L'edil assenyala també que aquest projecte busca “potenciar models de gestió innovadora de nous espais edificatoris i l'edificació sostenible”.

12 milions per a rehabilitar o construir uns 220 habitatges

La inversió pública prevista en el Centre i zona del Partidor per a la construcció o rehabilitació d'habitatges se situa en els 12 milions d'euros, aconseguint uns 220 pisos aprovats, que comprenen projectes ja finalitzats o aprovats i en procés de ser executats.

L'execució de diferents ARRU, en els últims tres anys, ha permés la rehabilitació integral de 88 habitatges situats en diferents punts del centre, amb una inversió de 1’8 milions d'euros i dins d'un procés de col·laboració públic-privada. Aquests habitatges es troben en 16 edificis situats als carrers La Cordeta, Sant Francesc, Santa Rita, Sant Nicolau, Sant Maure, Sant Tomàs, Sant Mateu, Casa Blanca, Sant Llorenç i País Valencià.

A aquestes accions se sumen les apuntades en La Sardina, així com les previstes en Sant Maure i Placeta els Eres, que en total aportaran 31 habitatges en sòl municipal, per un import de 2’7 milions d'euros, i un ARRU de col·laboració públic-privada per a la rehabilitació o construcció de 50 habitatges, amb una inversió de 4’3 milions d'euros.

Alcoi és l'única ciutat de la Comunitat Valenciana que en els últims anys té tres ARRU aprovats i desenvolupant-se.

A més, dins de l'Estratègia EDUSI es disposa de dos milions d'euros per a la rehabilitació d'habitatges en el centre i s'ha aconseguit un dels tres projectes pilot que impulsa la Conselleria d'Habitatge per a construir un edifici ecoeficient, amb 12 pisos, que quedarà situat al carrer Ambaixador Irles i que comporta una inversió de dos milions d'euros.

A aquestes inversions, podrien sumar-se altres dos milions d'euros dins del Pla de resiliència, destinat a construir un edifici eficient que tindria ús social, amb el que arribaríem a 250 nous habitatges en el centre en els diferents projectes apuntats.