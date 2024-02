L'Ajuntament d'Elda bonificarà un 50% el transport públic urbà durant tot l'any 2024

Els usuaris i usuàries del transport públic urbà d'Elda es beneficiaran durant tot l'any 2024 d'una bonificació del 50% en el preu de l'abonament del bus. Així ho ha anunciat aquest matí el regidor de Control de la Mobilitat, Jesús Sellés.

L'edil ha afirmat que “com ja vam fer l'any passat, l'Ajuntament d'Elda torna a acollir-se a aquesta línia d'ajudes de suport al transport públic, urbà i interurbà, amb l'objectiu de respondre a les conseqüències econòmiques i socials que estan tenint en les famílies la guerra a Ucraïna i ara també el conflicte en Orient Pròxim”.

Sellés ha recordat que “aquesta línia d'ajudes permetrà que els veïns i veïnes d'Elda es beneficien des d'ara mateix i fins al 31 de desembre d'una reducció del 50% en els abonaments del bus”.

Als usuaris i usuàries que hagen adquirit bons entre l'1 de gener i l'1 de febrer se'ls compensarà aplicant una reducció del 50% en aquests bons i l'import resultant es canviarà per trajectes multiviatge. D'aquesta reducció de preu queda exclòs el bitllet ordinari, tant el senzill com el d'anada i tornada.

Jesús Sellés ha recordat que “des del govern local, en la nostra aposta per millorar la mobilitat sostenible a Elda, continuem apostant per incentivar l'ús del transport públic col·lectiu en lloc dels cotxes particulars. El Pla Estratègic Elda 2030 fixa com a objectiu la transformació d'Elda en una ciutat sostenible, eficient i accessible i és evident que la reducció del trànsit de vehicles suposa també una reducció important de les emissions nocives i de la petjada de carboni”.