L'Ajuntament d'Oliva bonifica fins un 95% l'impost de transmissió d'immobles per herència

L'Ajuntament d'Oliva ha anunciat l'entrada en vigor de les bonificacions de fins el 95% en l'impost de transmissions per 'mortis causa', és a dir, per herència, dels immobles.

La regidora d’Hisenda, i vicealcaldessa, Ana Morell, ja va avançar en abril esta bonificació que es fa efectiva des del passat 12 de juliol. Morell ha destacat que “l'aprovació inicial i la publicació en el BOP s'ha presentat sense cap al·legació a les bonificacions, i per tant ja entra en vigor la nova ordenança, que suposa una reducció de la pressió fiscal en tots els casos”.

La proposta d’aquestes bonificacions, de fins al 95% de l’impost, és progressiva, i ha comptat amb l'aprovació de Compromís i PSPV que conformen el govern municipal, i l’abstenció dels grups municipals de l’oposició.

Aquesta reforma en la qual es bonificaràn totes les transmissions s'aplicarà en funció del valor cadastral, de la mena d'immoble i del grau de consanguinitat queda estructurada, segons l'estudi realitzat per la Delegació d'Hisenda, per a herències entre pares i fills, que és la més habitual, de la següent manera

La Delegació d'Hisenda, ha fet càlculs de com afectarà esta modificació a la ciutadania, tenint en compte que variarà en funció del valor cadastral, del tipus d'immoble i del grau de consanguinitat dels afectats. Així s'apunta que el 30% de la població es beneficiaria d'una bonificació del 95% per a habitatge habitual i del 70% per altres immobles. El 38% de la població tindrà un 75% per a habitatge habitual i del 60% per altres immobles. El 22% de la població es beneficiaria d'una bonificació del 50% per a habitatge habitual i del 40% per altres immobles. Finalment el 10% de la població es beneficiaria d'una bonificació del 30%.

Cal destacar, com apuntava la també vicealcaldesa socialista Anna Morell, “que en tots els casos les bonificacions es veuran incrementades, ja que l'anterior ordenança municipal només contemplava una bonificació del 20%. És de vital importància recollir unes bonificacions especials per als col·lectius més vulnerables, com les persones amb diversitat funcional. Per a aquells que presenten un grau de discapacitat igual o superior al 75%, que es beneficiaran de la màxima bonificació permesa per llei, que és del 95% en tots els casos”.

La delegada d’Hisenda, ha recordat que “aquestes bonificacions suposaran una reducció d'ingressos respecte a l'exercici 2020 de 270.457,78 euros, la qual cosa suposa perdre el 50% dels ingressos reals per transmissió per herències de 2020, però no suposarà en cap cas una disminució de les inversions per a enguany, ja que, com s'ha anunciat en diverses ocasions, les inversions es finançaran amb el superàvit municipal” ha afegit Morell.