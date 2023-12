L'Ajuntament de Sagunt instarà a la Generalitat a preservar la Marjal dels Moros com a Reserva Natural

L'Ajuntament de Sagunt va acordar en el Ple ordinari de desembre instar a la la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori a preservar la Marjal dels Moros com a Reserva Natural o amb la figura de protecció més adequada a les seues característiques previstes en la Llei Valenciana d'Espais Naturals. La moció va ser proposada per Compromís, i la seua ponent va ser Maria Josep Picó.

La proposta presentada per Compromís ha sigut aprovada per majoria absoluta, amb els vots a favor del PSOE, IP, Compromís i EUPV-Podem; i les abstencions de PP i Vox.

Així mateix, amb l'aprovació d'esta moció es va acordar també que l'Ajuntament sol·licite a la Direcció de Medi Natural i Animal de la citada Conselleria la “inversió necessària per a dotar la Marjal dels Moros de l'equip tècnic i brigades fixes i en exclusiva, necessaris per al manteniment òptim” de la zona. També, proposar-li “reprendre els treballs iniciats en 2018 pel seu personal per a dissenyar i implantar un Pla Director per a la Marjal dels Moros”.

La moció defensa que la Marjal dels Moros és un espai natural d'elevats valors quant a biodiversitat i interés científic i estratègic es referix, i també que és un lloc amb potencial per a l'educació en sostenibilitat. La Marjal dels Moros, a més, està catalogada com a Zona d'Especial Conservació (ZEC) i està integrada en la Xarxa Natura 2000 d'àmbit europeu. Així mateix, és una Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i està inclosa en el Catàleg Valencià de Zones Humides.

En defensa d'este espai natural, l'acord: “En el seu entorn es troben el Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana, una infraestructura de rellevància per a la formació en este àmbit. A més, llinda amb el Grau Vell, l'antic port des de l'època ibera, un espai emblemàtic per al patrimoni històric de Sagunt i fita del municipi per a convertir-se en Patrimoni de la Humanitat”.