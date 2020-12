L’Ajuntament de Sagunt utilitzarà un dron per vigilar el medi rural

La Guàrdia Rural del Consell Agrari de l’Ajuntament de Sagunt ha presentat el projecte d’utilitzar tecnologia dron en les labors de vigilància rural. Per poder fer-ho, la Guàrdia Rural ha sigut dotada d’un dron d’última tecnologia que serà utilitzat per a dur a terme les labors que són de la seua competència contemplats en els seus Estatuts, entre els quals destaca la vigilància i prevenció de robatoris en el medi rural, així com la vigilància del medi ambient.

Per poder utilitzar esta nova eina, prèviament s’han format com a pilots remots dos components de la Guàrdia Rural, els qui han rebut les certificacions que exigix la normativa actual sobre utilització civil de drons (RD 1036/17). A més, el Consell Local Agrari s’ha hagut de constituir com a operadora de drons davant l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), autoritat aeronàutica a nivell nacional.

En este sentit, la presidenta del Consell Local Agrari, Gloria Parra, ha assenyalat que este és un projecte en el qual es porta treballant molts mesos, “per fi hem trobat la via perquè els nostres dos pilots, que tenim formats per a realitzar estos vols amb tecnologia dron, puguen volar estos drons”.

L’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha assegurat que este dron “suposa una millora per al Consell Agrari, sobretot en el servei que prestem als nostres agricultors i agricultores, ja que l’equip de la Guàrdia Rural podrà anar a qualsevol dels 132 km² del terme municipal que tenim per a fer una inspecció d’una àrea tan gran gràcies a aquesta eina”, amb la qual es podrà detectar “on s’estan fent infraccions i actuar molt més ràpid”.

Quant a la formació de guàrdies rurals, “intentarem incrementar-la perquè cada volta més puguen utilitzar aquesta eina i treballar conjuntament amb els agricultors i agricultores per a detectar qualsevol tipus d’irregularitat i poder actuar immediatament”, ha afegit l’alcalde.

Respecte al dron adquirit, es tracta d’un xicotet i silenciós multirrotor de propulsió elèctrica, amb un pes en vol inferior a 1 Kg, proveït d’una sofisticada càmera amb zoom de fins a 4 augments i giroestabilitzada en 3 eixos, amb capacitat d’obtindre imatges amb una resolució de fins a 4K, i una autonomia màxima de vol de 90 minuts, tenint un abast de fins a 10 km de distància horitzontal respecte al pilot. A més, té la possibilitat de poder retransmetre les imatges que capte el dron en temps real a un centre d’operacions, ja siga del Consell Agrari o de la Policia Local.

“Esta tecnologia arriba en un moment immillorable, ja que estem en plena campanya citrícola i esta tecnologia el que ens permetrà és ser més eficaços i més eficients en les nostres labors de vigilància”, ha destacat Parra.

Amb esta iniciativa, i en col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat es pretén evitar la xacra que suposa als agricultors del municipi el robatori de productes hortofructícoles, així com els abocaments il·legals. Per a la presidenta del Consell Local Agrari, la utilització de drons per a la vigilància rural és una reivindicació que venien materialitzant tant el sector de l’agricultura com els propis guàrdies rurals. "Des de primer moment és una reivindicació que jo vaig fer meua també perquè considere que estem dotant de més eines a la Guarderia Rural perquè puga fer més efectiva la seua labor de vigilància".

Per la seua banda, el contracte ha sigut adjudicat a l’empresa Eagledron, S.L per un import de 3.516,89 euros (IVA inclòs). El contracte inclou tant el material (dron, tauleta de control i cel·lular, trípode, kit de suport i assegurança de Responsabilitat Civil), com tota la documentació necessària per dur a terme operacions amb drons per part del Consell Agrari, i tres hores de reciclatge en el mateix escenari d’operacions per als pilots del Consell Agrari on es duran a terme pràctiques de vol reals sota la supervisió d’instructors, de manera que adquirisquen confiança i procediments a seguir durant els vols.

“La utilització dels drons no solament ens ajudarà en la nostra funció de vigilància, la qual tenim assignada estatutàriament, sinó que a més ens permetrà fer inspeccions administratives i donar suport a moltes de les labors que els guàrdies rurals realitzen en el seu dia a dia”, ha finalitzat Gloria Parra.

A més, durant el primer any s’inclou l’actualització de la documentació necessària per dur a terme les operacions amb drons (adaptació a la pròxima normativa que entrarà en vigor a partir del pròxim gener). D’altra banda, inclou l’assessorament telefònic davant qualsevol dubte, ja siga de normativa o de suport tècnic, la gestió de tramitació de sol·licituds operacionals amb organismes afectats (AESA, ENAIRE, etc.), de manera que totes les operacions es duguen a terme dins de la legalitat.​