L’alcalde d’Ontinyent fa una crida a la ciutadania per “actuar com si no hi haguera vacuna i recuperar la por a contagiar-se”

“Cal fer com si no hi haguera vacuna, recuperar la por a contagiar-se i a no eixir de casa sinó és indispensable”. Així ho afirmava l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, durant una compareixença pública en el primer dia d’entrada en vigor de les mesures promulgades per la Generalitat Valenciana per frenar l’avanç de la Covid-19 a Ontinyent.

El passat dimarts 5 de gener la Conselleria de Sanitat decretava el confinament perimetral d’Ontinyent i d’altres 25 municipis, així com el tancament de l’hostaleria i tota l’activitat esportiva i cultural de concurrència pública des del 7 de gener fins al 20 de gener, ambdós inclosos. L’alcalde afirmava que “la decisió de confinar perimetralment la nostra ciutat ens obliga a totes i tots a fer una reflexió. Cal reconèixer que la restricció de la mobilitat és un retall de llibertats individuals greus i, per això, és sempre l’última mesura que s’haguera volgut prendre per part de la Generalitat”, però incidia que esta decisió ve presa per les “xifres tan negatives que ens ha deixat esta època festiva i que ens indiquen que l’alternativa de no fer res, no sols costa vides sinó, a més, costa molt de patiment”, indicava.

Durant la compareixença, Rodríguez recordava que la incidència de la Covid-19 a Ontinyent és, segons les últimes dades publicades per la Generalitat a 4 de gener, sensiblement inferior a la registrada per localitats veïnes que també han estat confinades. No obstant, remarcava que “l’evolució de la Covid-19 a Ontinyent no és gens bona i, per això, la Conselleria de Sanitat ha pres mesures que mai haguérem volgut que arribaren”. En aquest sentit, les mesures decretades per Conselleria han sigut traslladades a un Decret signat per l’alcalde de la ciutat aquest dimecres 6 de gener i que es pot consultar a la web municipal www.ontinyent.es, així com a les xarxes oficials.

Així mateix, Rodríguez feia una crida al conjunt de la població perquè “anem cap a setmanes molt dures. Setmanes de restriccions i de dificultats, però hem de ser conscients de tot allò que ens juguem. Ens estem jugant la vida” i tornava a incidir que “el personal sanitari està deixant-se la pell per tots i totes nosaltres des de ja fa un any i crec que no es mereixen que no els fallem. Hem d’estar a l’alçada de la responsabilitat que ens exigeix este moment” perquè més enllà de les restriccions decretades per la Generalitat Valenciana o del treball de les Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat per garantir el compliment de les mesures establertes “l’única manera d’acabar amb la Covid-19 és a través de la responsabilitat personal de cadascú”, concloïa.

Reunió de coordinació

Per altra banda, l’Alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha participat este matí de manera telemàtica en una reunió d’alcaldes i alcaldesses amb la consellera de Justícia, Gabriela Bravo; la delegada del Govern, Gloria Calero, i el director general d’Emergències, Josep Maria Àngel, per tal de coordinar els tancaments perimetrals dels municipis. Durant l’encontre, Jorge Rodríguez va exposar que per part de la Policia Local, en coordinació amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, s’establirà des de divendres controls als principals punts d’entrada i eixida a la ciutat

Tot i això, l’Alcalde ha avançat que van a celebrar-se juntes de seguretat de manera periòdica per anar ajustant els dispositius a les necessitats i els recursos de què es disposa en cada moment. Rodríguez ha recordat que “la finalitat d’estes mesures és evitar nous contagis i salvar vides”, i ha insistit en la necessitat “d’autoconfinar-se tan com siga possible perquè l’objectiu és aplanar la corba i que el dia 21 es puguen alçar les mesures”, ha recordat.