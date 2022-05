L'alcalde de Dénia es queixa a la consellera de Sanitat de la gestió de Marina Salut en el departament de salut

L'alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, s'ha reunit amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, per a traslladar-li la preocupació sobre la gestió que està duent a terme Marina Salut, la concessionària del Departament de Salut de Dénia, pel que fa a l'atenció a la ciutadania, especialment en els àmbits de la salut Primària i de salut mental, i les condicions laborals dels professionals.

En la reunió, celebrada a instàncies de Grimalt, la delegació va traslladar a la consellera Barceló que en l'actualitat la concessionària s'excusa en què no troba professionals, “una cosa inadmissible que no es pot excusar en ser la responsable de garantir un servei digne per contracte”. També han insistit que la concessionària és la que ha de posar solució “i millorar les condicions laborals per a aconseguir professionals i que els que hi ha no es vagen”.

Per a l'alcalde de Dénia, “queda patent que el model de gestió privada per a un servei públic com és la sanitat, on l'empresa mercantilitza la salut dels veïns i veïnes de la comarca, és un model fracassat sobretot pel que fa a l'atenció final dels usuaris”. “Aquesta situació actual de malestar amb la concessionària és més que evident per part de la majoria de sectors de la comarca i és causada per la seua mala gestió, no d'ara, sinó de fa anys”, ha destacat el president del Consell de Salut, José Ramiro.

Per part seua, la consellera de Sanitat ha confirmat que el full de ruta és finalitzar el contracte amb la concessionària al febrer de 2024, la qual cosa ho situa ja en la pròxima legislatura. No obstant això també ha assenyalat que el procés s'iniciarà a principis de 2023 com a marca el contracte, “ja que sense cap dubte és necessària la gestió directa del departament”.

Així mateix, la Conselleria està treballant per a fiscalitzar i garantir que “la gestió de la sanitat a la comarca siga l'adequada i que els veïns i veïnes patisquen el menys possible la gestió de la privatització de la sanitat”.