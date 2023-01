L'alcalde de Vila-real adverteix que acudirà a la justícia si el Consell retira la subvenció de la rehabilitació del Gran Casino i Tagoba

La Direcció General d'Administració Local ha iniciat un expedient per a la declaració de la pèrdua de l'Ajuntament de Vila-real del dret a cobrar l'ajuda concedida de 755.000 euros per a la rehabilitació de l'edifici centenari del Gran Casino i el Teatre Tagoba, al·legant incompliment d'alguns dels requisits exigits en les bases i en la convocatòria. Davant aquesta situació el consistori ha anunciat que “defensarà per tots els mitjans possibles” la subvenció concedida per la Generalitat en 2018 a través del programa Feder de la Unió Europea.

Segons l'Ajuntament de Vila-real, els tècnics municipals neguen aquest incompliment assegurant que “el projecte s'ajusta a la normativa exigible en la seua versió inicial i executada” i que les obres conforme al projecte executat es van pagar dins del termini límit previst en la convocatòria.

L'alcalde, José Benlloch, ha explicat aquestes diferències de criteris entre totes dues administracions i ha subratllat que “aquest equip de govern ha tingut des del primer moment com a principal objectiu mantindre l'essència del Gran Casino i el Teatre Tagoba i dur a terme un projecte de rehabilitació que fora el més fidel possible a com eren en el seu moment aquests espais, que estaven connectats i que tenien un ús compartit en moltes ocasions”.

Aquest concepte es va traslladar al projecte de restauració seguint criteris que “tant els tècnics municipals com el propi Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya, al qual elevem una consulta, consideren que compleixen el Codi Tècnic”. Una opinió que no comparteixen els tècnics de la Generalitat, concretament el Servei de Gestió Immobiliària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, que va emetre informe desfavorable, i que ha derivat en l'obertura d'aquest expedient per a la revocació de la subvenció.

Benlloch lamenta aquesta situació però insisteix que “ajustar-nos als criteris de la Generalitat Valenciana suposava destrossar el concepte original del Gran Casino i el Teatre Tagoba i la nostra prioritat era respectar al màxim aquesta essència, connectant tots dos espais, i tenint en compte que es tracta d'un edifici protegit, amb més d'un segle d'antiguitat”.

Així les coses, l'alcalde reitera que “per a aquest equip de govern, Vila-real és el primer; mantindre el nostre patrimoni, preservar el llegat que amb tant d'esforç ens van deixar els nostres avantpassats és fonamental en el nostre projecte de ciutat i per tant lluitarem per a defensar aquesta restauració i evitar la pèrdua d'aquesta subvenció”.

Acudir a la justícia

L'Ajuntament ha presentat al·legacions a la resolució de la Direcció General d'Administració Local però “si aquest assumpte no se soluciona per la via administrativa, estic disposat a arribar a la via judicial, com vaig fer en el seu moment amb el Partit Popular per a aconseguir que ens pagaren l'edifici de la BUC”, afirma Benlloch. L'alcalde confia que el govern autonòmic de Ximo Puig “reflexione i puguem arribar a alguna mena d'acord perquè Vila-real no perda aquests 755.000 euros”.

Com a primer pas, el consistori ha presentat al·legacions acompanyades per l'informe de l'arquitecte general municipal que constata que, tant en el Gran Casino com en el Teatre Tagoba, el projecte de rehabilitació “s'ajusta a la normativa exigible en la seua versió inicial i executada, amb el que no concorre aquest motiu de revocació de la subvenció, sent que els informes desfavorables emesos ha quedat acreditat que són erronis”. A més, els tècnics recalquen que “l'obra realitzada conforme al projecte executat es va pagar íntegrament al contractista el 2 de novembre de 2020, havent-se justificat degudament el pagament, no concorrent per tant el motiu de revocació de la subvenció que s'indica des del punt de vista de la realització de l'activitat objecte de la subvenció”.