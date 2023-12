L'alqueria de la Torre dels Pares (s.XVII) de Gandia es podrà visitar a partir de la primavera

L'alqueria de la Torre dels Pares de Gandia, originària del segle XVII, podrà ser visitada a partir de la pròxima primavera. Així ho ha avançat la primera tinenta d’Alcaldia i regidora de Patrimoni, Alícia Izquierdo, que acompanyada de l’edil d’Urbanisme, Vicent Mascarell, i de l’arqueòleg municipal, Joan Negre, han comprovat aquest matí el resultat de les obres de consolidació, ja recepcionades, d'aquest complex històric.

El projecte està valorat en 750.000 euros, finançat al 75% per l’1,5% Cultural del Govern central i la resta d’aportació municipal. S’hi han arreglat tots els sostres, els forjats de la casa i s’hi han eliminat tots els elements impropis. Ara la Torre dels Pares ha tornat al seu estat original del segle XVII: “Sempre diem que és el BIC més desconegut per a Gandia, perquè presentava un estat arquitectònic que impedia la visita per raons de seguretat. Hui ja podem anunciar que, una vegada finalitzada aquesta primera fase de les obres, es podrà obrir a la ciutadania amb un cicle de visites organitzades a partir de la primavera”, ha indicat la responsable de Patrimoni Històric, Artístic i Cultural de Gandia.

En aquest sentit, Mascarell ha insistit que la millor manera de protegir el patrimoni d’una ciutat és obrir-lo a la societat perquè el conega i el valore: “Cal recordar que, quan vam accedir al govern al 2015, ens va trobar l’edifici en un perill greu i ha sigut des d’aleshores una prioritat; totes les legislatures s’hi han invertit recursos públics a la mesura de les nostres possibilitats econòmics per a mantindre’l. Hui donem una passa més, no va a ser suficient i el compromís és més que evident, anem a buscar més recursos d’altres administracions per tal de finalitzar la restauració”.

Finalment, Izquierdo ha recordat que l’emblemàtica torre ja es va restaurar anteriorment gràcies a una subvenció de la Diputació de València i ara restaria la part més estètica de l’edifici; la restauració de la façana, la reparació de portes i finestres o altres elements interiors. Paral·lelament, s’hi està treballant en l’adequació de l’entorn: “Podem dir que estructuralment està acabat i protegit del deteriorament per les inclemències del temps, l’accés d’animals, etc... Després de gairebé tres anys d’actuacions podem dir també que tanca el cercle d’arquitectura Borgiana, pel seu lligam amb els Jesuïtes, el Palau i l’Escola Pia (l’antiga Universitat)...”. Pel que fa als usos finals, l’edifici i el seu entorn obrin moltes possibilitats, des del punt de vista cultural, d’espai que podrà acollir esdeveniments de molts tipus, també lligats a la història de la nostra agricultura i patrimoni.

Orígens

Pocs mesos després de la compra del ducat de Gandia, a les acaballes de 1485, la família Borja va començar a incorporar al seu patrimoni diverses propietats rurals. Una d’elles va ser l’alqueria dels germans Balaguer, situada dins el terme de la vila, més enllà del riu.

Posteriorment, la propietat va ser llegada per Francesc de Borja a la Companyia de Jesús per sufragar les despeses de la Universitat de Gandia, l’actual Escola Pia. Pocs anys després, en 1605, els jesuïtes van iniciar la construcció de la Torre dels Pares en un solar deshabitat dins la finca, que prompte ja comptava amb diverses edificacions al seu voltant on els membres de la Companyia residien. “Entre d’altres, el complex comptava amb la seua pròpia capella, cuina, estances i totes les instal·lacions necessàries per explotar les àmplies i fèrtils terres al seu voltant. Als plànols més antics que conservem de l’heretat s’observa com el conreu majoritari van ser les vinyes i oliveres, i que l’alqueria comptava amb una séquia pròpia. Fins l’expulsió dels jesuïtes al segle XVIII, aquesta propietat va ser una de les més riques del ducat”, ha explicat Joan Negre.