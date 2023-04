L'Autoritat Portuària afirma que la construcció del tram marítim del pantalà Sagunt no necessita declaració d'impacte ambiental

La construcció del tram marítim del pantalà de Sagunt no requereix d'una Declaració d'Impacte Ambiental (DIA), circumstància que permetrà accelerar els terminis i que les obres puguen començar en 2024.

Així ho ha afirmat l'Autoritat Portuària de València (APV) a l'Ajuntament de Sagunt en una reunió aquest dijous on ha participat l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, i la Junta de Portaveus amb el director general de l'APV, Francesc Sánchez, en la qual s'han tractat principalment aspectes relacionats amb el projecte del pantalà en la seua dues fases, terrestre i marítima, a més del desenvolupament d'infraestructures d'accés al port marítim de Sagunt, entre altres assumptes.

Francesc Sánchez ha informat en la reunió que el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha confirmat oficialment per escrit que no es necessita una declaració d'impacte ambiental per a dur a terme les obres de la fase marítima del pantalà amb la qual cosa s'avançarà l'inici de l'execució de les actuacions.

L'alcalde considerat que es tracta d'una “molt bona notícia que retallem en temps administratius”. Així ha afegit que les obres en el seu tram terrestre “van a molt bon ritme” i que aquestes podrien estar finalitzades abans d'acabar l'any. Però també ha manifestat que “el Pantalà no s'entén sense el seu tram marítim. D'ací la necessitat d’eixes actuacions d'emergència que s'han dut a terme, però d'ahí també la necessitat que tinguem ja el projecte definitiu damunt de la taula”.

Així, la presentació oficial del projecte es preveu que tinga lloc en juny d'enguany. L'alcalde ha remarcat que s'espera tindre el projecte definitiu “en les pròximes setmanes”, i que “el fet que no necessitem declaració d'impacte ambiental facilita molt la tramitació administrativa”. Esta tramitació inclou les dues parts, la part que sent visitable, que continuarà sent un espai obert a la ciutadania, guanyant, per tant, respecte a la situació anterior, que seran un poc més de 300 metres. L'alcalde ha posat l'accent que també es guanyarà amb la recuperació de les pilastres “perquè la petjada paisatgística es mantinga i, amb això, també la memòria del nostre passat industrial, un element que forma part de la nostra identitat i del qual hem de sentir-nos orgullosos i orgulloses”.

Projecte d'integració Port-Ciutat

Respecte a la zona d'integració Port-Ciutat, que també s'ha tractat en la reunió, l'Autoritat Portuària de València obrirà un concurs d'idees per a aconseguir una proposta que convertisca esta zona en un lloc atractiu per al turisme, on es desenvolupe el comerç i les empreses.

Així mateix, un tema que també s'ha abordat en la reunió ha sigut el moll centre de la dàrsena segona, sobre el qual es preveu que l'adjudicació definitiva es resolga molt pròximament. L'empresa que s'encarregue d’este terreny, a més de la construcció, també s'encarregarà de la seua explotació.

Un altre dels assumptes de la reunió ha versat sobre la connexió ferroviària directa amb l'Autoritat Portuària, que està en execució i que facilitarà el transport, per la qual cosa les empreses seran més competitives per la reducció del preu del mateix que suposarà esta via.

Un altre aspecte tractat té a veure amb l'execució del viari Sud d'accés al port marítim que evitarà que el trànsit derivat de la indústria pesant i els camions circulen per la rotonda pròxima a l'Alt Forn, i per tant descongestionarà el trànsit en l'accés actual.

Finalment, cal destacar que s'ha comentat que en el port marítim de Sagunt es realitzaran les mateixes actuacions de transició energètica que s'estan duent a terme a València relacionades amb l'energia solar i l'hidrogen.