L'Autoritat Portuària atorga la concessió de l'antic Club Nàutic de Gandia després de 8 anys pendent

El Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de València (APV) celebrat aquest dimarts ha aprovat la concessió de la zona de l’antic Club Nàutic de Gandia per part del Consell d’Administració de la APV a l'empresa Alcara Infraestructuras per desenvolupar un nou espai nàutic.

L'alcalde José Manuel Prieto ha manifestat que la ciutadania “recuperarà un espai de primer ordre a la platja que a més disposarà de zona comercial, acollirà les escoles de rem i vela i espais d'oci”. “És una bona notícia i transcendent per al desenvolupament present i futur de la nostra ciutat”. Per a l’alcalde, “la culminació d'aquest expedient suposa la creació d'un nou espai d'oportunitats per als ciutadans”.

La inversió prevista és de 8,2 milions d'euros i el temps d'execució és de 24 mesos. Aquesta adjudicació de l'espai que té prop de 300 amarraments esportius i diferents instal·lacions tant esportives com d'oci, té una validesa de 35 anys. Segons Prieto l'actuació “suposarà nou motor econòmic i d'inversió a la platja per a aquesta zona nàutic-esportiva que podran gaudir de totes aquelles persones que vulguen fer ús de les instal·lacions, disposen d'un vaixell o que vulguen practicar esports nàutics”.

Amb la concessió acaba finalment la disputa que hi havia entre els dos aspirants i que es remunta al 2016. Aquell any, l'anterior concessionari, el Real Club Náutico, que l'havia gestionat durant més de 50 anys, va sol·licitar renovar la seua concessió d'activitats. No obstant, en tractar-se d'un espai i una concessió pública la seua petició va suposar obrir un termini perquè es presentaren els possibles interessats a gestionar i explotar el terreny i la seua làmina d'aigua. Llavors, l'empresa andalusa especialitzada en ports esportius, Alcara Infraestructuras, va presentar el seu interés a més de la del Náutico, i la concessió va provocar una batalla judicial amb recursos que s'ha allargat durant huit anys.

Aquest projecte se suma a la transformació del port amb la inversió de sis milions de l'Autoritat Portuària per a la remodelació de la zona dels tinglados. Aquest projecte el qual es troba en fase de redacció per fer una realitat que els treballs s'inicien a principis del pròxim any. Una actuació que obri el port al Grau generant nou espais d'oci ciutadà i de generació d'oportunitats als quals se sumarà la instal·lació de l'Institut Espanyol d'Oceanografia gràcies a una inversió del CSIC i del Ministeri de Ciència de 16 milions d'euros.

Nova delimitació d’espais i usos portuaris

En segon lloc, la primera autoritat municipal ha informat que el BOE va publicar dimarts l'ordre del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible que aprova la nova delimitació d'espais i usos portuaris del Port de Gandia que obri la zona per ser gaudida per la ciutadania. Espais com l'escullera, la plaça de la Llotja, el Moll dels Borja o l'entorn de l'església de Sant Nicolau passen a ser gestionats pel consistori. “Ara podrem gestionar-los d'una manera més eficaç per consolidar aquestes zones portuàries com a espais oberts a tots”.

Prieto també ha informat que aquesta ordre ministerial també cataloga altres espais portuaris que passar a ser d'altres administracions com és el cas de la platja de Venècia, que passa al Ministeri de Costes. “En definitiva, avancem en la integració d'aquests espais per posar-los a l'abast de la ciutadania i generar espais d'oportunitats”, ha declarat.

Finalment, ha anunciat que el pròxim dia 30 d'abril se signarà el conveni amb el director general de l'Autoritat Portuària que donarà carta de naturalesa a tots aquests canvis per finalitzar la gran transformació del port i de la zona nàutica de Gandia.