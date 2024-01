L'eco de la moció de censura d'Albaida: el PP encara la presidència de la Mancomunitat que també perd Compromís

Compromís va perdre el passat dia 2 de gener l'alcaldia d'Albaida després d'una moció de censura del PP amb dos trànsfugues del PSPV, però els efectes d'aquesta acció política també tenen el seu reflex en la Mancomunitat de la Vall d'Albaida: Compromís perd la presidència de l'ens comarcal que assolirà el PP.

I el nom propi és el mateix, Alejandro Quilis. Qui fins fa huit dies era l'alcalde d'Albaida també era el president de la Mancomunitat, però al perdre la vara de comandament de la localitat també va perdre el seu lloc nat com a alcalde en la Mancomunitat, i per tant va deixar de ser automàticament president de l'ens. Llavors és el vicepresident, del PP, l'alcalde de Pinet Gonzalo Català, qui assumeix en funcions aquest càrrec, fins que siga ratificat en una nova elecció en ple de la Mancomunitat.

L'ens comarcal està conformat per 68 representants, 2 per cada municipi de la comarca, un l'alcalde i l'altre triat pel ple municipal; d'aquesta forma la composició després de les eleccions municipals era de 23 consellers del PP, 14 del PSPV, 14 de Compromís, 11 d'Ens Uneix, i 6 independents. Aquesta composició va donar una situació en la que el PP no podia aconseguir la majoria absoluta suficient perquè l'aritmètica no era suficient amb els seus socis a la Diputació d'Ens Uneix. Amb tot es va aconseguir un pacte de consens pel qual la Junta de Govern de la Mancomunitat estava conformada per 13 representants: 4 del PP, 3 de Compromís (incloent-hi la presidència), 3 del PSPV i 3 d'Ens Uneix.

Però després de la moció de censura d'Albaida s'ha desequilibrat la representació i els dos representants d'Albaida (l'alcalde de Compromís i un regidor del PSPV, gràcies al pacte de govern inicial que van signar les formacions que posteriorment es va trencar) s'han rellevat per substituir-los per dos del PP. Així tot la nova conformació és de 25 PP, 13 PSPV, 13 Compromís, 11 Ens Uneix i 6 independents. Ara el PP ja tindria suficient amb un pacte amb Ens Uneix per retindre la presidència de la Mancomunitat.

Ens Uneix: Compromís i PSOE van presentar a Quilis per perdre

Davant aquest escenari Ens Uneix afirma que ells donaran suport a un president “que tinga ganes de treballar” i que “és un problema de prestigi del càrrec”. A més afigen que “els únics que volen alguna cosa és el PP” i assenyala que ni PSPV ni Compromís s'han posat en contacte amb ells per proposar-los un candidat.

Per això asseguren que “no és una qüestió de sigles”, i que “si no la volen presidir, a saber com hauran deixat la Mancomunitat, l'han convertida en un marró”, un ens que presideix l'esquerra des de l'any 2015.

També asseguren que “tant PSOE com Compromís han de fer una cura d'humilitat i ser conscients que necessiten a Ens Uneix per seguir governant la Mancomunitat”, i recorden que “nosaltres votàrem a Quilis de President i ha estat una enorme decepció, fa la impressió que el presentaren per a perdre i que es visibilitzara un pacte PP-Ens Uneix, i al no produir-se es van quedar parats”.

PSPV: PP i Ens Uneix és un matrimoni ben avingut

Des de les files socialistes confirmen que no van a presentar cap candidat a la presidència perquè “no hi ha possibilitat, hi ha majoria de dretes, PP i Ens Uneix és un matrimoni ben avingut, ho han demostrat a la Diputació de València”.

A més a més també apunten al partit de Jorge Rodríguez afirmant que no s'han posat en contacte amb els socialistes, i que “així es confirma la lectura de blocs que vàrem fer nosaltres i que ells rebutjaven”.