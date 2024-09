Les obres del nou Palau de Justícia de Sagunt començaran en 2025

El nou Palau de Justícia de Sagunt iniciarà les seues obres durant l'any vinent. Este mateix matí, l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, junt amb els regidors Javier Raro i Jorge Vidal, s'ha reunit amb la consellera de Justícia i Interior, Salomé Pradas, per a traslladar, de nou, “la necessitat urgent” de comptar amb noves infraestructures judicials a la ciutat.

“No podem continuar esperant més per a la nova Ciutat de la Justícia. Els nostres jutjats ja es troben saturats”, ha expressat Moreno, qui ha augurat que, tenint en compte les actuals mancances, la situació es veurà agreujada perquè “la població de la ciutat no deixa de créixer”.

Segons l'alcalde, la trobada amb la responsable de Justícia i Interior de la Generalitat Valenciana, ha sigut “molt productiva”. “Hem pogut reprendre qüestions que teníem pendents i hem percebut un canvi de rumb en una Conselleria que, fins ara, no havia mostrat interés per atendre les nostres reivindicacions”, ha afirmat. Tant és així, que des de Conselleria han confirmat que la licitació de les obres de construcció del nou Palau de la Justícia estarà llesta abans de finals d'any i, per tant, la intervenció, amb un termini d'execució de 3 anys, podrà començar al llarg de 2025.

Quant a les característiques de les noves infraestructures judicials, segons han detallat des de Justícia, es comptarà amb 14 jutjats, 8 sales de vista, una fiscalia i una clínica forense.

Durant aquesta trobada, en el qual la consellera ha estat acompanyada per la directora general de Justícia, María José Adalid, la titular de Justícia i Interior ha subratllat la “necessitat urgent d'augmentar el nombre d'òrgans judicials en la Comunitat Valenciana, i en concret, per a Sagunt, la creació del Jutjat número 8 de Primera Instància i Instrucció”.

D'altra banda afegia que, amb la pròxima instal·lació de la gigafactoria de Volkswagen, Sagunt “es convertirà en un motor econòmic decisiu en la Comunitat i, per això, la Conselleria de Justícia treballarà perquè aquesta gran ciutat tinga unes infraestructures judicials dignes, més pròximes al ciutadà i amb tots els serveis”.