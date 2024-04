El MARQ reforçarà amb el Campello l'oferta educativa i turística del jaciment de L'Illeta dels Banyets

La Fundació CV MARQ i l'Ajuntament del Campello han renovat l'acord de col·laboració per a potenciar el coneixement i la difusió del patrimoni arqueològic entre turistes, visitants i veïns, oferint i ampliant a les visites guiades al jaciment de L'Illeta dels Banyets, les visites dels escolars del municipi al MARQ, Museu Arqueològic d'Alacant.

El diputat de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha rubricat el conveni amb l'alcalde de la localitat, Juan José Berenguer, i ha explicat que aquesta nova estratègia ampliarà l'oferta educativa i turística del Campello. Així mateix, el responsable provincial ha manifestat que “la tasca de recuperació i posada en valor de L'Illeta dels Banyets per a crear un museu de lloc a la disposició de tots ciutadans i molt especialment dels residents i visitants del Campello ha sigut un esforç per part de la Diputació que ara que es veu recompensat amb l'interés del municipi a donar a conéixer la riquesa del patrimoni arqueològic que atresoren”.

Per part seua, el Berenguer ha puntualitzat que “som un municipi turístic amb la condició de ‘Excel·lència’ a la qual sumem una oferta diferenciada i de qualitat no sols per a residents i visitants, sinó també per als escolars, perquè coneguen el ric patrimoni arqueològic que tenim tant al Campello com a la nostra província”.

El conveni contempla que el consistori campeller, a través de la regidoria d'Educació, adquirisca de manera anual 500 entrades al jaciment per a posar-les a la disposició de la comunitat educativa de manera gratuïta. Com a novetat, l'Ajuntament oferirà, a més, gratuïtament una visita guiada i un taller didàctic en el MARQ, amb la finalitat de donar a conéixer a l'alumnat tant el museu com les diferents exposicions anuals d'interés cultural que aquest acull.

Així mateix, entre els acords subscrits també s'inclou la possibilitat de participar en l'activitat programada per la Unitat Didàctica de la Fundació CV MARQ 'La veu de l'Arqueologia', que s'oferirà amb caràcter gratuït.

D'altra banda, l'acord facilita que la regidoria de Turisme del Campello adquirisca mil entrades amb les quals organitzar el programa de visites guiades, tant al jaciment com a la 'Torre de L'Illeta' i al 'Passeig Voramar de les Escultures', a un preu concertat de dos euros amb guia i un euro sense guia. Aquestes tarifes convingudes seran abonades pels propis clients en la taquilla d'accés al jaciment.