La Mesa pel Xúquer clama contra la sentència del TSJCV que anul·la la declaració de sobreexplotació d'aqüífers del Vinalopó

Després de que el Govern central anunciara un conveni a 10 anys per enviar un mínim de 280 hectòmetres cúbics del riu Xúquer al Vinalopó, la Mesa del Xúquer també ha recordat que el TSJCV (Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana) ja va anular el mes de juny la declaració d’aqüífers sobreexplotats del Vinalopó realitzada per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) en 2020. Davant aquesta situació la Mesa ha demanat al Govern que es paralitze immediatament el conveni.

El passat cap de setmana es va reunir a Alzira d'urgència la Mesa pel Xúquer per analitzar la situació creada davant aquestes dues últimes decisions. En la trobada, en la que va haver representacions de 15 municipis de la Ribera, entre ells d'Alzira, es va expressar la seua “preocupació i indignació” per unes mesures que “deixen indefensos al Xúquer i l’Albufera per al futur, davant la crisi climàtica i la reducció de les aportacions hídriques”. Alerten així que “el Ministeri va en sentit contrari al de la lògica i la sostenibilitat”.

La Mesa pel Xúquer ha criticat el protocol pel qual s’estableix un volum mínim anual a transvasar “malgrat tractar-se d’excedents del Xúquer, que per naturalesa son incerts” i es fixa un preu “fortament subvencionat”, amb l’argument de contribuir a la recuperació dels aqüífers sobreexplotats.

Així alerten que aquest protocol se suma a la decisió del TSJCV que el passat mes de juny ha anul·lat l'acord de declaració de sobreexplotació de 6 aqüífers del Vinalopó, que va acordar la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) el 22 de setembre de 2020 i, per tant, “han quedat sense efecte els programes d’actuació del 25 de maig de 2022 per a la recuperació d’eixes masses d’aigua, que justificaria l’excepció de recuperació dels costos”. Malgrat que la Confederació ha recorregut la sentència del TSJ valencià, aquesta dóna la raó a la Junta Central d’Usuaris del Vinalopó i deixa sense efecte l’acord de declaració d’aqüífers en risc.

Per una part, la Junta del Vinalopó, presenta recursos dient que la declaració de sobreexplotació resulta innecessària i que hi ha una tendència a la millora dels aqüífers, i la justícia els dóna la raó. I, per altra, aconsegueix transvasaments del Xúquer de 20 hectòmetres cúbics -tant en 2022 com en 2023-, i ara un conveni a 10 anys de 280 hectòmetres, justificats en base a eixos programes d’actuació ara anul·lats.

Des de Xúquer Viu s’ha demanat a la CHX que, donat que no està vigent la declaració d’aqüífers sobreexplotats ni els programes d’actuació, en els que es fonamenten les autoritzacions de transvasament, “es paralitzen immediatament aquestes actuacions. De la mateixa manera es demanarà la paralització del conveni a 10 anys que es pretén firmar en els pròxims dies i que ja ha autoritzat el Consell de Ministres”.

En la reunió es va denunciar que els cabals que es volen enviar, i s’estan enviant, al Vinalopó, “haurien de servir, per una part per a millorar l’estat de l’Albufera i per altra per augmentar el cabal ecològic de l’estuari del riu, els últims 4 km, que en l’actualitat tenen un cabal mínim insignificant, de tan sols 0’5 metres cúbics/segon, un 1% del que porta el riu en règim natural”.

Amb tot s'han aprovat una bateria de mesures per fer front a “l’espoli del riu i de l’Albufera”, i impedir que s’agreuge la seua sobreexplotació, aniran amb el lema de “Al Xúquer no li sobra aigua!”. Concretament s'han anunciat mocions als ajuntaments de la Ribera i altres comarques valencianes; redactar un manifest al qual es convidarà a firmar a la societat i a persones rellevants; realitzar una concentració cap a finals del mes d’octubre; portar aquest tema a Europa ja que va subvencionar les obres del transvasament amb 120 milions d’euros; es presentaran propostes i preguntes, a través dels grups polítics, a les Corts, al Congrés i al Parlament Europeu; i també s’estudiarà la via jurídica per aconseguir anul·lar aquestes actuacions tan lesives.