El ministeri aprova el pla de sostenibilitat turística de Morella

Morella rebrà 1.220.757 euros per a desenvolupar el Pla de sostenibilitat turística en destí 2022. Així ho va aprovar el Govern central la setmana passada en la II convocatòria extraordinària d’estos programes que beneficiaran a 16 municipis de la Comunitat Valenciana, dels 52 totals presentats, a través de fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i Fons Next Generation. Entre els projectes de Morella destaquen diverses inversions de digitalització, el nou aparcament en la zona del portal de Sant Mateu i la renovació del parc infantil de l’Albereda.

Cal explicar que, el de Morella tracta de portar a terme projectes en diferents àmbits i infraestructures. El primer eix tracta la creació i dotació de rutes d’observació de natura i aus, l’adaptació energètica de l’Espai Firal i la creació de la ruta dels dinosaures i protecció i valoració de l’entorn paisatgístic. El segon eix compta amb vehicles adaptats per a visitants de mobilitat reduïda i l’adequació d’instal·lacions, la millora energètica de l’alberg de Pereroles, l’adaptació energètica de l’oficina de turisme i la il·luminació eficient de l’entrada sud. El tercer eix posarà en marxa la plataforma de dades de gestió turística, la digitalització i modernització de l’aparcament de l’Albereda, la digitalització de l’oficina de turisme i el control d’accessos digital als monuments. Finalment, el quart eix conté les partides per a la gerència, dinamització i comunicació del pla de sostenibilitat, la renovació d’atraccions de Saltapins amb la seua modernització i adaptació familiars a menors de sis anys, la remodelació del parc de dinosaures i la construcció d’un nou aparcament.

L’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, ha destacat que “s’ha fet un gran treball per a obtenir este pla de sostenibilitat, ja que els projectes presentats han sigut nombrosos”. L’edil ha explicat que “el projecte aprovat, que ha comptat també amb la participació del sector empresarial, pretén donar un impuls molt important cap a la innovació i la sostenibilitat”. Rhamsés ha comentat que “aquest pla no sols crearà i millorarà els recursos turístics, sinó a molts de serveis que afecten directament als veïns i veïnes de Morella, tal com marquen els objectius de la Unió Europea”.