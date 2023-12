El Ministeri de Transports licita per 4,4 milions les obres d'humanització de la N-332 al seu pas per Sueca

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha licitat per 4,4 milions d'euros les obres per a la humanització de la carretera N-332 al seu pas per Sueca. El projecte té per objecte el condicionament de la carretera entre els quilòmetres 252,1 i 257, reduint l'espai destinat al trànsit rodat per a integrar-la la via en l'espai urbà i facilitar el trànsit de vianants i bicicletes.

Per a això, la intervenció contempla la construcció de glorietes, la disminució d'amplària de carrils, la instal·lació d'una mitjana semifranquejable per a canalitzar el trànsit, la implantació de carrils bici i voreres accessibles i la creació de passos per als vianants elevats.

A més, es rehabilitarà el ferm millorant les seues característiques fonoabsorbents i es renovarà l'enllumenat del tram mitjançant il·luminació led.

Una vegada finalitzades les obres, el tram se cedirà a l'Ajuntament de Sueca, que passarà a ser responsable de la seua conservació i manteniment com a titular de la via.

La intervenció forma part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), dins del programa d'humanització de travessies, que contempla una inversió de 105 milions d'euros dels fons NextGenerationEU per a potenciar un entorn urbà més sostenible, inclusiu i accessible. Amb això es pretén promoure la configuració de ciutats orientades a retornar espais per a altres formes de mobilitat alternativa a l'automòbil i a garantir la connectivitat física de les persones.