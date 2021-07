El nou alcalde de Gandia remodela el govern i el prepara per a "la recuperació postpandèmia"

El nou alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha remodelat el govern local després de prendre el relleu de la vara de comandament de Diana Morant, qui ha deixat el càrrec per a ser nomenada Ministra de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya. El nou executiu no obstant això és "continuista", segons ha assegurat el mateix Prieto, i centra els canvis en les àrees del PSPV per a assumir les delegacions que gestionava tant la exalcaldesa com l'actual alcalde.

El nou alcalde sosté que els canvis "mantenen la veu única de l'executiu municipal i que mantindran el rumb de les polítiques que ja hem posat en marxa”, segons ha manifestat en la seua compareixença al costat del vicelalcalde Josep Alandete.

“La transició ha durat uns dies i demà [aquest divendres] els regidors estaran a plena dedicació treballant en els seus departaments” va afirmar Prieto, qui ha volgut incidir en la continuïtat en les prioritats del govern perquè “tenim clar el rumb i mantindrem els principis del pacte de Govern”.

L'alcalde també ha avançat durant la seua compareixença que a l'agost es procedirà a realitzar una avaluació dels objectius del pacte i que es procedirà a reeditar “les prioritats noves. Enfocarem aquelles que ens han canviat i ens prepararem per al més important: la recuperació econòmica, social i emocional de Gandia". “És el Govern de la recuperació. De la capitalitat i el lideratge. Perquè l'objectiu principal és l'impuls en tots els àmbits”.

Sobre els fons Next Generation EU, Prieto ha informat que es procedirà a crear un grup de treball que permeta l'execució ràpida dels fons europeus on participaran l'alcalde, els dos grups del govern municipal a més dels membres de l'Oficina de Projectes Europeus on estan representats tècnics municipals de totes les àrees implicades. “Gandia rebrà milions d'euros i es fa necessari que afinem els projectes que presentem a Europa perquè aqueixos diners ens ajuda a transformar i recuperar-nos durant l'etapa postpandèmia”.

La primera autoritat municipal també ha declarat que “treballarem sense descans, sense hores, com hem fet fins ara, però redoblant els esforços. Multiplicant la presència: en cada carrer, en cada barri, amb cada persona. Els problemes dels altres són els nostres problemes més importants”. “Tenim un objectiu final: continuar obrint, entre tots, la millor etapa de Gandia. Conscients del repte i conscients del moment. Entregats. Amb passió per Gandia”.

Prieto ha informat que s'ha proposat com a regidora a Inma Rodríguez en el pròxim plenari una vegada siga acceptada la seua credencial per part de la Junta Electoral Central. Rodríguez dirigirà la regidoria de Benestar social i presidirà la Junta de Districte de Corea. Sobre la nova edil, l'alcalde ha destacat que procedeix del sector sociosanitari i que treballa des de 2007 una residència de la tercera edat i que ha format part de diversos col·lectius i associacions. “Com a nova responsable de benestar social podrà aportar la seua experiència professional”.

Per part seua, Josep Alandete va incidir en què el ‘Pacte del Serpis’ va establir les bases de “la cultura del pacte que ha permés en els moments més durs l'ajuntament estiga en condicions d'estar al costat de la gent amb polítiques que rescaten les persones més vulnerables i el nostre teixit productiu, sobretot les petites i mitjanes empreses”.

“Renovem el compromís adquirit davant la ciutadania. Un nou període que ha de continuar aprofundint en el diàleg i la comunicació constant; des de la lleialtat, la responsabilitat i el respecte a aqueixa diversitat i pluralitat dels governs del canvi que des de fa dues legislatures han fet de la cultura de la coalició la millor eina per a treballar per la ciutat, pel bé comú de les persones com a prioritat de totes les nostres polítiques, com ja venim demostrant dia a dia. Amb polítiques valentes; amb la sostenibilitat, la participació i el feminisme com a eix transversal de tots els departaments” ha declarat Alandete qui va finalitzar la seua intervenció afirmant que “aquesta ciutat navegarà en un vaixell on anem totes juntes, encara que el corrent siga contrari o a favor, cal continuar remant”.