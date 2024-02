La nova depuradora de Borriana en la que s'invertiran 35 milions d'euros ja té ubicació escollida

L'Ajuntament de Borriana ha aprovat en Ple per majoria la ubicació definitiva per a la construcció de la nova depuradora en el municipi. Finalment, se situarà en els camins Llombai i la Pedrera, lluny de la costa i del nucli urbà, situada sobre uns terrenys de 35.025 metres quadrats d'extensió.

La infraestructura suposarà la major inversió de la Generalitat Valenciana en la història del municipi amb un pressupost d'al voltant de 35 milions d'euros i comptarà amb l'última tecnologia per a garantir el tractament adequat d'aigües residuals i la reutilització d'aquestes aigües, per a l'ús de reg en l'agricultura, convertint a Borriana en una localitat més ecològica i sostenible.

Està previst que atés que s'ha iniciat el procés de licitació del projecte es puguen començar les obres a la fi de 2025 amb un termini d'execució aproximat de 24 mesos.

L'actual depuradora, construïda en 1982 en la zona de la Serratella-Los Arcos, ha sigut sotmesa a reparacions periòdiques que no han permés resoldre els problemes, tant d'avaries com de males olors. La construcció de la nova depuradora permetrà el desenvolupament de la costa sud de Burriana, històricament abandonada, així com de nous projectes urbanístics, garantint el tractament adequat d'aigües residuals i reutilitzant estes aigües per a l'ús de reg en l'agricultura.

“Borriana fa un pas més per a comptar amb l'última tecnologia en la reutilització d'aigües residuals, que suposarà situar a la ciutat a l'avantguarda en sostenibilitat, ecologia i economia circular en el tractament d'aigües”, ha explicat l'alcalde Burriana, Jorge Monferrer.