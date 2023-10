Una nova passarel·la sobre la CV-329 dona continuïtat a la Via Verda d'Ojos Negros a Albalat dels Tarongers

La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori ha instal·lat la nova passarel·la per als vianants ciclista sobre el ramal de connexió de l'enllaç de l'eixida 7 de la A-23 amb la glorieta d'accés a Albalat dels Tarongers i que dona continuïtat a la Via Verda d'Ojos Negros.

La nova passarel·la sobre la CV-329 és una estructura metàl·lica-fusta tipus arquege atirantat de 30 metres de longitud i amb un ample lliure mínim de 3,10 metres, que ha sigut fabricada en taller i traslladada al seu emplaçament, on ha sigut muntada en horari nocturn per a minimitzar al màxim les possibles molèsties al trànsit.

La consellera de Medi Ambient, Salomé Pradas, ha valorat “la gran faena realitzada per l'equip tècnic, que ha desenvolupat aquesta tasca en un horari nocturn i que ha revestit major complexitat. Aquesta obra finalitzarà l'adequació de la Via Verda d'Ojos Negros, la de major longitud d'Espanya, i que en la Comunitat Valenciana discorre entre Barraques i Algímia d'Alfara, al llarg de 67 quilòmetres”.

Com ha explicat la consellera, les obres consisteixen en la construcció d'un nou tram de la Via Verda d'Ojos Negros entre Albalat dels Tarongers i Sagunt. “Es tracta -ha assenyalat- d'adequar per a l'ús segur de ciclistes i vianants l'antic el traçat del desaparegut ferrocarril miner de Sierra Menera i donar-li continuïtat en tot el seu recorregut”.

Salomé Pradas ha manifestat que “la Generalitat continuarà apostant per aquests projectes que acosten a la ciutadania al nostre medi natural”. Les vies verdes, a més de ser una alternativa saludable d'oci i esport posen el valor el patrimoni paisatgístic que travessen i són un reclam per a un turisme verd amb el medi ambient, un instrument més per a aqueix desenvolupament sostenible, respectuós i compatible amb el nostre territori natural.

Així, des de la Conselleria s'està prolongant l'actual Via Verda d'Ojos Negros des d'Albalat dels Tarongers fins a la rodalia del nucli urbà de Sagunt. La longitud aproximada de l'actuació és de 10 quilòmetres i obres que s'estan executant abasten als termes municipals d'Albalat dels Tarongers, Gilet, Sagunt i Puçol, Aquesta actuació, finançada per la Unió Europea- Next Generation EU a través del Pla de Recuperació, Transformació i resilencia, compta amb un Pressupost de 2,18 milions d'euros.

Antiga plataforma del ferrocarril

L'itinerari discorre en la seua pràctica totalitat per camins ja existents o per les restes de l'antiga plataforma del ferrocarril, que pràcticament ha desaparegut a causa de la seua ocupació per diverses infraestructures. En concret, de l'antiga plataforma únicament es conserven dos trams: un d'aproximadament 1.165 metres, paral·lel a la A-23 en el terme municipal d'Albalat dels Tarongers, que inclou en el seu recorregut un túnel, i un altre en el terme municipal de Sagunt d'uns 1.300 metres.

Les actuacions que s'estan realitzant consisteixen principalment a adequar els camins existents per a aquest nou ús, reparar el paviment, millorar el drenatge i abalisant on siga necessari, a més de dotar de senyalització per ciclovianants tot el tram.

A més d'aquesta passarel·la, destaca l'adequació de l'antic túnel ferroviari i la recuperació d'un tram del traçat original ferroviari a Sagunt.