Novelda rebutja l'ampliació d'un abocador en més de 170.000 metres quadrats

L'Ajuntament de Novelda es mostra contrari a la petició d'ampliació d'un abocador sobre una parcel·la de més de 170.000 metres quadrats annexa a l'actual instal·lació. Segons la sol·licitud presentada per la mercantil Lurima, la nova parcel·la acolliria una nova zona de valorització així com àrea d'abocament i basses, amb una vida útil de 21 anys.

L'empresa Lurima gestiones les instal·lacions des de 1999, i es tracta d'un abocador de residus industrials inerts situat en el paratge Altos de Verdú, molt pròxim al barri de la Estación.

La Junta de Govern ha aprovat per unanimitat remetre a Conselleria, de qui depén la concessió, els informes negatius a la sol·licitud presentada per Lurima per a l'ampliació de la planta de depòsit de residus no perillosos.

L'alcalde de Novelda, Fran Martínez, ha subratllat que es tracta de “la primera vegada que Conselleria sol·licita informes a l'Ajuntament i aquest emet un document negatiu” a la sol·licitud d'ampliació. No obstant això en 2017 el ple va aprovar una moció que sol·licitava el tancament del depòsit pels múltiples incidents que han provocat un important impacte ambiental sobre el territori, especialment els incendis produïts en l'abocador, els episodis de generació d'olors o l'abocament de residus volàtils, que van originar l'obertura de diferents expedients a l'empresa per part de Generalitat.

Mentrestant la regidoria de Medi Ambient ha traslladat als veïns del barri de la Estación, que des de fa anys venen reclamant el tancament de l'abocador d'inerts, la postura de l'Ajuntament en un procediment que està encara en període d'al·legacions.