Ontinyent homenatja 'Els 13 de la corda', els afusellats per la dictadura franquista en la postguerra

Ontinyent ha retut homenatge aquest divendres a 'Els 13 de la corda', els afusellats per la dictadura franquista al desembre de 1939, en la postguerra civil, enterrats en el cementeri de la localitat. Aquests represaliats recentment han sigut exhumats de la seua fossa i identificats, i les seues restes entregades a les seues famílies.

L'acte, celebrat davant el refugi antiaeri de Tortosa i Delgado a Ontinyent, ha servit per entregar als familiars el documental 'Els 13 de la corda', en memòria de les víctimes.

La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, en la seua intervenció ha destacat el compromís d'Ontinyent "en la recuperació de la memòria democràtica".

Pérez Garijo i l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, en l'homenatge a 'Els 13 de la corda', han parlat de la importància de la col·laboració per a avançar en les polítiques de memòria. Així la consellera ha afirmat que "un clar exemple d'aquesta manera de treballar ha sigut l'ajuntament d'Ontinyent", i que ve a reflectir que "la millor garantia de no repetició és la memòria".

Pérez Garijo ha destacat el treball realitzat en el municipi en aquests últims anys per a exhumar, identificar i entregar les restes de les víctimes del franquisme als seus familiars, "una tasca que ha quedat plasmada en el documental que hui s'entrega a les famílies, un homenatge que posa en valor i reconeix a aquelles persones a les quals se'ls va arrabassar la seua vida per a lluitar pels nostres drets i llibertats".

Per part seua, Jorge Rodríguez ha manifestat que "cal no oblidar mai que hui som ací per l'obstinació de les famílies que des de fa molts anys venien exigint poder tindre les restes dels seus sers estimats", al que ha afegit que "poder oferir tot el treball que s'ha fet en forma de documental és un xicotet homenatge del poble d'Ontinyent a tots aquells que van patir la injustícia per la seua manera de pensar".

Al desembre de 2019, coincidint exactament amb la data dels afusellaments fa 80 anys, es van entregar les restes de les 13 víctimes a les famílies en el cementeri municipal d'Ontinyent, que fins a la seua exhumació i identificació es trobaven en fosses comunes.