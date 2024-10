Ontinyent impulsa una campanya contra els orins dels gossos: “està matant els arbres del carrer”

L’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Ontinyent ha posat en marxa una campanya amb suport de la Diputació de València per evitar que els gossos orinen en la soca i els escocells dels arbres urbans, després d’haver-se detectat problemes en bastants exemplars degut a estos fets. La campanya insta a les persones propietàries a fer orinar en les andrones a les seues mascotes.

La regidora de Sostenibilitat, Sayo Gandia, explicava que “els alts nivells de nitrogen de l’orí dels cans poden cremar les arrels dels arbres i causar taques marrons en el fullatge portant a un creixement retardat i fins i tot a la mort de l'arbre. L'orina també pot causar toxicitat per amoni afectant la capacitat de l'arbre per a transportar nutrients i aigua, fent-lo significativament més feble”. L’acidesa de l’orí pot reduir el PH del sòl, creant un ambient desfavorable per al creixement de l'arbre, i a més d'afectar els arbres, l'orina dels gossos pot descolorir i matar l'herba i altres plantes que ho envolten, afectant negativament l'ecosistema de l'àrea.

Davant d’això, i amb el suport de l’àrea de Govern Obert de la Diputació, s’han col·locat cartells indicatius als escocells més afectats de la ciutat on s’adverteix que “l’orí de gos està matant els arbres del carrer. Busca una androna i no deixes que el seu gos orine ací”. En paraules de la regidora de Sostenibilitat “és fonamental que tots col·laborem per a mantindre els nostres espais verds en bon estat. Els arbres i plantes no sols embelleixen la nostra ciutat, sinó que també contribueixen a la qualitat de l'aire i al benestar de les persones”.

Per això, assenyalava, “a l’igual que s’ha de replegar els excrements, pel bé de totes i tots cal evitar que els gossos orinen en llocs inapropiats com mobiliari urbà, espècies vegetals, edificis i vehicles. Cada vegada és més gent la que té mascota, i entre totes i tots hem de posar de la nostra part per afavorir una bona convivència i mantenir neta i saludable la ciutat on vivim”, remarcava.