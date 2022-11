Ontinyent revisa les liquidacions de 80 empreses de telefonia, gas i llum per assegurar-se que paguen els seus impostos

L’Ajuntament d’Ontinyent va a procedir a la revisió exhaustiva de les liquidacions als últims 4 anys d’al voltant de 80 empreses de telefonia, gas i llum que operen a la ciutat, per tal d’assegurar que estan pagant els impostos que els pertoquen.

La regidora d’Hisenda, Natàlia Enguix, explicava que “estes empreses han de pagar per llei un 1’5% d’impost respecte de la seua facturació, en base a les xifres que les mateixes empreses ens presenten, en concepte de taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic. En l’actual context, estos sectors estan disparant els seus beneficis de manera molt important: dels 279.000 euros de taxa es que va pagar des de l’últim trimestre de 2020 al tercer del 2021, hem passat a 377.500 al següent període equivalent, el que suposa un increment del 35% de la facturació. Ara anem a comprovar si, fins i tot, haurien haver pagat més”.

Per comprovar que la facturació dels últims 4 anys d’estes empreses s’ajusta a la realitat, l’Ajuntament comptarà amb un estudi realitzat per una empresa externa sense cost per a les arques municipals, ja que el benefici d’esta empresa sorgirà d’una part de l’increment del que l’Ajuntament recapte de més en base al seu treball. “És una fórmula amb la que estalviem recursos humans en la fiscalització dels pagaments, i no generem cap despesa, sinó uns beneficis que encara no sabem a quina xifra podran arribar però que no descartem que puguen ser significatius. No es tracta més que de fer complir la llei i que paguen allò que els toca, igual que fan les persones que els paguen a ells per estos serveis”, assenyalava Natàlia Enguix.