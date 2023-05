Oriola aprova l'ordenança municipal per a l'abolició de la prostitució i l'explotació sexual

La Junta de Govern Local d'Oriola ha aprovat, a proposta de la Regidoria d'Igualtat – LGTBI, l'ordenança municipal per a l'abolició de la prostitució i l'explotació sexual. La finalitat d'aquesta ordenança afirmen és “protegir els drets de les víctimes del sistema prostitucional”. Aquesta ordenança articula una sèrie de mesures de caràcter jurídic, així com recursos psicosocials, “per a defensar i protegir les dones víctimes de prostitució i d'explotació sexual, i per a garantir la convivència en l'espai públic de manera que tota la ciutadania puga exercir lliurement els seus drets”.

L'ordenança regula tres tipus d'infraccions: lleus, greus i molt greus. Es consideren infraccions lleus col·locar, repartir, divulgar i/o difondre publicitat que promoga, afavorisca o fomente el consum i/o mercat de la prostitució, així com el turisme sexual, quan s'utilitze l'espai públic o els elements que l'integren i que constitueixen l'àmbit objectiu d'aplicació d'aquesta. Seran responsables de la realització d'aquesta conducta els qui executen materialment la mateixa, a més dels qui consten com a anunciants en el mitjà, format i/o suport que es tracte en cada cas.

Quant a les greus, estan tipificades les següents accions: sol·licitar, negociar o acceptar directament o indirectament serveis sexuals retribuïts; realitzar qualsevol activitat de caràcter sexual en l'espai públic a canvi de retribució, en diners o en espècie, o qualsevol altra contraprestació; col·laborar amb els demandants de serveis sexuals amb accions com facilitar, vigilar i alertar sobre la presència d'els/les agents de l'autoritat; afavorir o promoure el consum de prostitució o altres formes d'explotació sexual, el mercat de la prostitució i/o el turisme sexual.

Així, les molt greus es consideren aquelles tipificades com a greus quan es duguen a terme en: espais situats a menys de dos-cents metres de distància de centres docents o educatius o altres llocs amb afluència de públic infantil; llocs situats a menys de dos-cents metres d'espais destinats a la celebració de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica i/o esportiva, amb afluència de públic i punts que impliquen una major vulnerabilitat per a les persones en situació de prostitució pel seu aïllament, escassetat d'enllumenat, proximitat a les vies de circulació de vehicles i espais que impedisquen o dificulten la fugida.

Així mateix, l'ordenança contempla l'aprovació d'un Pla municipal d'acció integral per a dones en situació de prostitució. Aquest pla comprendrà i coordinarà totes les mesures i actuacions destinades a les dones en situació de prostitució i víctimes d'explotació sexual que es troben en el terme municipal, amb la finalitat que puguen integrar-se social, econòmica i laboralment en la societat.