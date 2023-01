Pensar un pla per a la comarca de la Vall d'Aiora-Cofrents després del tancament de la central nuclear

Com ha de ser la comarca de la Vall d'Aiora-Cofrents després del tancament de la central nuclear? Aquesta és la pregunta a la qual vol respondre la Diputació de València liderant un Pla de Desenvolupament integral i Reactivació Econòmica per a aquest territori a partir de l'any 2030, data marcada per al tancament de la planta.

L'anunci ha tingut lloc en una jornada de treball organitzada per la Diputació a l'Ajuntament de Cofrents, on han participat alcaldes, regidors, tècnics ADL i representants del teixit empresarial i associatiu de la zona; així com membres del Grup d'Acció Local Rurable. Així mateix, en la trobada han sigut presents el diputat provincial de Desenvolupament Rural i Polítiques contra la Despoblació, Ramiro Rivera, el diputat autonòmic David Calvo, i la diputada provincial d'Igualtat, Eli García.

Durant la trobada, el diputat Rivera ha destacat “la necessitat que l'Administració treballe de manera proactiva, identificant febleses i fortaleses per a poder desenvolupar una estratègia que permeta anticipar-nos als problemes i posar solucions abans que es produïsquen”. A més, ha remarcat “la importància d'este tipus de trobades perquè permeten posar el focus en les necessitats reals dels municipis, per a poder així coordinar les iniciatives públiques i privades a través d'un full de ruta realista basat en l’actualitat econòmica i social de la zona”, i ha anticipat que “l'elaboració de l'informe serà també un procés participatiu, ja que el primer que farà la consultora encarregada de desenvolupar-lo serà reunir-se amb els agents econòmics i socials de la zona a través d'entrevistes personals, enquestes i trobades”.

Per part seua, l'alcalde de Cofrentes, Salvador Honrubia, ha indicat que “l'horitzó del tancament de la central nuclear suposa un vertader repte per als municipis de la zona, per la qual cosa tenim que treballar des de ja sobre eixa realitat que cada dia està més pròxima, i que implicarà canvis estructurals en les nostres economies”.

Nous escenaris

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic del Govern d'España ha programat per al 30 de novembre de 2030 el cessament d'activitat de la Central Nuclear de Cofrentes.

Este fet obri un nou escenari en l’economia i mercat laboral de l'àrea d'influència de la central, tenint en compte l'elevat impacte per als pressupostos municipals, el desenvolupament empresarial i la generació d'ocupació que suposa esta instal·lació, que hui dia genera més del 40% de l’energia consumida en la Comunitat Valenciana.

En este context, serà la consultora especialitzada NOTUS Investigación Social l'encarregada d'elaborar, al costat de la delegació de Desenvolupament Rural i Polítiques contra la Despoblació de la Diputació, el Pla de Desenvolupament Integral i Reactivació Econòmica de l'área d'influència de la central nuclear.

L'estudi preveu un procés ampli de participació ciutadana identificant oportunitats de desenvolupament d'iniciatives públiques i privades amb l'objectiu de garantir l'activitat econòmica, l’ocupació, la qualitat de vida i la fixació de la població per a anticipar i evitar els efectes negatius del tancament de la central.