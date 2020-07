Piles prohibeix passejar per la riba de la mar al migdia per a evitar la propagació de la COVID-19

L'alcalde de Piles, David Morant, ha signat un decret pel qual es prohibeix als banyistes caminar per la riba de la mar entre les 11 del matí i les 15 hores.

L'objectiu, tal com apunten fonts municipals, és reduir la mobilitat per a combatre la propagació del coronavirus, en una platja que fa anys pateix problemes d'erosió, malgrat els periòdics transvasaments d'arena, i per tant és especialment estreta.

També es prohibeix instal·lar a primera hora elements com a ombrel·les o hamaques per a reservar lloc.