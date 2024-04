El Port de Gandia cedeix els terrenys per a acollir la primera seu de l'Institut Espanyol d'Oceanografia en la Comunitat Valenciana

El secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, ha anunciat que se cedirà l'ús dels terrenys necessaris en el Port de Gandia per a poder acollir la primera seu de l'Institut Espanyol d'Oceanografia que es construirà a la Comunitat Valenciana.

Durant la seua visita al port de la capital de la Safor, en la qual ha estat acompanyat pel president de Ports de l'Estat, Álvaro Rodríguez Dapena i per l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, el secretari d'Estat ha explicat que, amb aquesta actuació, el ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible fa un pas més per a la construcció de la citada seu i ha informat que la dotarà amb una atracada per a les seues embarcacions.

Tal com ha explicat el secretari d'Estat, l'Institut Espanyol d'Oceanografia, és una peça clau en el coneixement científic relacionat amb els oceans, la sostenibilitat dels recursos pesquers i el medi ambient marí.

Santano ha destacat la importància d'aquesta mena de projectes que vetlen per la protecció del medi marí i ha mostrat el seu ferm compromís per a donar suport a aquestes iniciatives orientades a investigar i assessorar respecte a la protecció i la sostenibilitat de les nostres mars com a recurs natural imprescindible.

La cessió de l'ús d'aquests terrenys portuaris serà possible gràcies l'Ordre Ministerial que aprova la Delimitació d'Espais i Usos Portuaris el passat 11 d'abril i l'ocupació s'articularà a través d'un conveni demanial.

Aquesta seu comptarà amb una inversió de 16 milions d'euros, a càrrec del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats que serà l'encarregat d'executar el projecte.

Gestió de les zones portuàries

A més, el secretari d'Estat ha informat de la finalització de la tramitació del conveni per a la gestió i manteniment de les zones portuàries posades a la disposició de la ciutadania.

El conveni contribuirà a ordenar aquests espais, facilitar la integració port-ciutat, obrint en definitiva noves oportunitats a favor de Gandia i els seus veïns. Totes dues parts es comprometen a sumar esforços per a millorar el manteniment de tota aquesta zona estratègica, a més de reforçar el component de seguretat.