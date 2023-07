El PP i Vox signen un pacte de govern a Borriana

Les converses van començar abans de la investidura de l'alcalde Jorge Monferrer (PP) però no es van arribar a tancar, i aquest cap de setmana PP i Vox signaven el pacte de govern a Borriana, la tercera ciutat més poblada de la província de Castelló, permetent així conformar un executiu local amb majoria absoluta, després de la investidura en minoria del primer edil.

L'alcalde, Jorge Monferrer, i el portaveu del partit d'extrema dreta, Juan Canós, valoren l'acord de Govern a l'Ajuntament de Borriana com “el punt d'inici per a començar a donar respostes reals a la petició de canvi que van expressar els burrianenses el passat 28 de maig en les urnes”.

El PP estarà al capdavant de l'Alcaldia així com d'un huit regidories, les grans àrees de les quals seran les següents: Turisme, Hisenda, Serveis Públics, Esports, Personal, Assumptes Socials, Falles i Festes, Educació, Sanitat, Comerç, Poblats Marítims, Comunicació, Agricultura i Pesca. Per part seua, Vox dirigirà Urbanisme, Cultura, Seguretat Ciutadana i Família. En aquesta nova organització desapareix la regidoria d'Igualtat.

Després de conéixer-se el pacte el PSPV de Borriana ha titllat de “molt mala notícia” i de “reculada” l'entrada de Vox en l'executiu municipal “després que el PP de Jorge Monferrer els haja cedit un lloc determinant des del qual aplicar les seues polítiques ultres”. El secretari general local, Vicent Aparisi, valora negativament l'acord de govern que, mancant conéixer tots els detalls, elimina de l'organigrama municipal les àrees d'igualtat i medi ambient, “la qual cosa és una mostra de la cessió del PP als postulats negacionistes de Vox”. “Des de hui Borriana, de manera institucional, aparta al col·lectiu LGTBI, nega l'existència de la violència de gènere i del canvi climàtic que tant de mal pot fer al nostre front litoral i renega de la llengua i cultura locals”. Aparisi retrau a Monferrer que “deixe entrar a la pitjor política en l'administració local i que estiga disposat a blanquejar-ho per a sostindre's en el poder”.

Per la seua part el portaveu de Compromís, Vicent Granel, ha definit l'acord de PP i Vox com “el pacte de la tornada al passat a Borriana, ja que tornem a fa 20 anys, amb noms i àrees que deixen oblidada una part de la societat, i sobretot, serveis que ja no es tornaran a donar”. “El treball realitzat en escoles, associacions, centres en coeducació, en igualtat, en drets LGTBI, en el valencià, volen eliminar-lo, i això és eliminar part de la nostra societat”, ha lamentat.