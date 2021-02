La promotora retira el projecte d'hotel en la Colònia Ducal a la platja de Gandia per falta de suport polític

Infilev, la promotora que havia impulsat la construcció en primera línia de platja a Gandia, en la coneguda com a Colònia Ducal, ha retirat el projecte per falta de suport polític.

La decisió s'ha anunciat en un comunicat explicant que renuncien als tràmits i se centraran en altres projectes per a la primera línia de la platja gandiana. “Lamentem comprovar que la implantació de l'hotel no ha suscitat un suport de la majoria dels representants del ple municipal”, van afegir, al mateix temps que van agrair al PSOE “el seu suport sense fissures a la nostra proposta” i també a Ciudadanos, així com al seu torn també mostraven la seua “sorpresa” perquè "el PP no s'ha posicionat". Sobre aquesta formació especialment li recrimina que "es pot estar a favor o encontra, però no no estar”, alhora que afegien que no entenien “com el PP que advoca en el seu programa per la creació de més places hoteleres, no és capaç de pronunciar-se, ni encara amb la total obtenció d'informes tècnics favorables, com haguera sigut el cas, de manera indubtable a favor".

Divisió en el govern de Gandia

La proposta havia causat divisió interna en el si del Govern local, format per Compromís, PSPV i EUPV. Nacionalistes i EUPV eren contraris a alterar la Colònia Ducal per a aquest fi, esgrimint l'interés arquitectònic del conjunt, no protegit però sí que valorat dins de l'anomenat "moviment modern" i l'"arquitectura del sol", mentre que els socialistes sí que veien amb bons ulls un hotel que haguera ajudat a desestacionalizar i diversificar l'oferta turística. El PP, els vots del qual haurien sigut determinants perquè tirara avant si hagueren votat al costat del PSPV, no va arribar a definir la seua postura, mentre que l'edil de Ciutadans es va mostrar obertament a favor.

El Govern local havia obert un procés de participació ciutadana que va finalitzar el dilluns, però el vicealcalde eixia el dimarts en roda de premsa per a informar que, en tractar-se d'una modificació urbanística “estructural”, l'última paraula la tindria la Conselleria de Política Territorial.

Crítiques del PSPV

Des del PSPV, partit de l'alcaldessa Diana Morant, han lamentat que “la nostra ciutat haja perdut una inversió milionària que hauria creat més de cent llocs de treball estables en uns moments de tanta dificultat econòmica. A més, s'ha deixat perdre el tren d'una nova indústria que ens haguera ajudat a desestacionalizar la platja i a competir en un mercat turístic cada vegada més complex i exigent”.

El regidor socialista Vicent Mascarell afirma que "es tracta clarament d'una gran oportunitat perduda per al turisme de la nostra ciutat. Així, en política tot no val. I, amb això, el PP de Gandia ha quedat retratat i desacreditat per a donar lliçons en matèria turística”. L'edil ha afegit que “paradoxalment la pinça PP i Compromís ha fet que perdem aquesta oportunitat i que, com a alternativa, tinguem una zona d'oci a l'estil de ‘Gandia Shore’ amb un model que els socialistes fa anys intentem revertir”.