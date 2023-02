PSPV i PP fitxen independents novençans com a candidats per a enfrontar-se a Jorge Rodríguez a Ontinyent

Ni PSPV ni PP han optat a Ontinyent per tindre com a caps de cartell electoral a destacats dirigents locals que donen batalla al totpoderós Jorge Rodríguez a la ciutat. Després que al gener els socialistes anunciaren la candidatura de l'enginyer agrònom José Antonio Martínez (52 anys), un independent vinculat als moviments socials d'Ontinyent, ara ha sigut el PP qui ha anunciat que fitxa a l'empresari tèxtil Rafael Soriano (també de 52 anys), com a alcaldable.

Jorge Rodríguez va encapçalar els governs socialistes entre 2011 i 2019, passant d'un govern en coalició amb Compromís i EUPV en la primera legislatura a un de majoria absoluta del PSPV en la segona. Però els últims mesos d'aquest període van estar marcats per l'explosió del cas Alqueria que va tombar a Rodríguez en la Diputació de València que va presidir durant aqueixa legislatura i el va traure del seu partit, però es va mantindre en l'alcaldia.

Jorge Rodríguez va optar per continuar lluitant des de l'activitat política, però no podia fer-ho des del PSPV malgrat que va arribar a ser designat com a candidat, per la qual cosa va fundar un partit independent, La Vall ens Uneix. El nou projecte va buidar d'actius les files socialistes de la llista d'Ontinyent i el gruix de la candidatura es va anar amb Rodríguez, deixant com a únics referents socialistes a l'ex tinenta d'alcalde i hui consellera Rebeca Torró, i als ex regidors Jaime Peris, -hui Director general d'Alta Tecnologia, Inversions i Infraestructura- i Patricia Folgueras, secretària general del PSPV a la ciutat, però cap d'ells va encapçalar la llista municipal.

La migració i la falta d'un lideratge -finalment la candidata va ser la gerent del departament de salut de Xàtiva-Ontinyent, Margarita Llaudes, sense experiència en política- augurava una catàstrofe en el PSPV i les urnes així ho van confirmar: Jorge Rodríguez va aconseguir en 2019 una majoria absolutísima aconseguint 17 dels 21 regidors del ple municipal (el 65,5% dels vots), agranant de l'ajuntament als socialistes ja que els quatre edils restants es van dividir en dos per al PP i dos per a Compromís. Aquesta explosió de resultats li va arribar a valdre a la formació independent un diputat provincial en la Diputació de València.

Les expectatives per a les eleccions d'aquest mes de maig són pràcticament les mateixes. Jorge Rodríguez (de 43 anys) tornarà a ser candidat amb la Vall ens Uneix, aspirant a un quart mandat com a alcalde; el PSPV -malgrat guanyar les últimes eleccions generals en 2019 a la ciutat i quedar segon després de Compromís en les autonòmiques- presenta a un candidat desconegut; el PP pren el mateix camí i després de la renúncia de la seua última candidata, Mercedes Pastor, i no acceptar-se l'oferiment de l'altre regidor, Francisco Penadés, ha optat per un altre novell de la política. La quarta pota de la taula política d'Ontinyent, Compromís, sí que repetirà candidat amb Nicolau Calabuig (de 27 anys).