Quart de Poblet repartirà durant sis mesos vals gratuïts per a fer la prova d'ADN als gossos

L'Ajuntament Quart de Poblet ha començat la campanya per a realitzar de manera gratuïta la prova d'ADN als gossos de la localitat. Durant sis mesos, i en concret des de l'1 de juny al 30 de novembre, l'Ajuntament assumirà el cost del genotipat, que ascendeix a 36,90 euros per prova. A partir de desembre, seran els i les propietàries de les mascotes els qui es faran càrrec d'aquest test, que és obligatori per a complir amb l'actual normativa.

Qualsevol propietari que ho desitge ja pot reservar el val gratuït per a registrar a les mascotes per ADN. Només ha d'emplenar un formulari via en línia a través de la següent adreça: https://forms.office.com/r/hwhtfdvsyp.

L'Ajuntament enviarà un val per correu electrònic amb el qual es podrà acudir a qualsevol veterinari de Quart de Poblet a partir de l'1 de juny. Allí es realitzarà la prova a la mascota de forma totalment indolora a través d'una mostra de saliva. En aqueix moment, es farà lliurament de la xapa identificativa que el gos haurà de portar sempre i la targeta del Cens Caní Municipal.

Si vol recollir el val gratuït de manera presencial en lloc d'en línia, ha d'acudir a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) a partir de l'1 de juny. La resta del procés és el mateix.

La prova és gratuïta per a persones propietàries de gossos empadronades a Quart de Poblet. La instauració del cens caní municipal per ADN té avantatges per a totes les parts implicades: el veïnat, les persones propietàries i els propis animals. El més important és que permet identificar i localitzar més fàcilment als gossos si es perden, són maltractats o abandonats, ja que el xip sí que es pot extraure de l'animal però l'ADN li identificarà sempre. A més, millora la convivència en l'entorn urbà ajudant a mantindre els carrers més nets i salubres.

Des de l'Ajuntament de Quart de Poblet apunten que altres municipis que ja han incorporat el Cens Genètic reporten una reducció d'un 80% dels excrements abandonats en la via pública tan sols uns mesos després de l'entrada en vigor del genotipat.