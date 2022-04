La recuperació dels 'bous al carrer' a Paiporta posa en crisi el govern de PSPV i Compromís

El govern municipal de Paiporta de PSPV i Compromís es troba en crisi després que l'alcaldessa socialista haja recuperat de forma unilateral la celebració de 'bous al carrer' a la localitat després de tres anys sense realitzar-se aquest tipus de festejos per la mort d'un jove de 26 anys en 2018.

Segons ha informat Compromís l'autorització de l'alcaldessa Maribel Albalat de donar permís a una penya per la celebració “trenca el pacte de govern” de les dues formacions que han governat alternant-se la vara de comandament, i que té el PSPV des de juliol de 2021. Així, de deixar el govern municipal, el PSPV es mantindria en una minoria de 6 regidors, front als 7 de PP i 2 de Ciudadanos, a més dels 6 de Compromís.

El Grup Municipal Compromís en un comunicat ha recordat que la no celebració dels 'bous al carrer' es va acordar després de la mort d'un jove de Torrent de 26 anys el juny de 2018, “una mort que era evitable, i que demostra que no es pot garantir la seguretat en cap acte taurí”.

Així, davant la “decisió unilateral i no pactada” de Maribel Albalat Compromís adverteix que “la converteix en la responsable directa i única de qualsevol incident que es puga produir en aquest esdeveniment”.

Compromís per Paiporta, reunit amb el Grup Municipal, ha decidit donar tot el suport als regidors i regidores en les decisions futures i convocar una nova assemblea en dues setmanes per tornar a valorar la situació. Així i tot el col·lectiu, recordant que ha estat la força més votada entre les formacions d'esquerres, es reafirma per continuar impulsant les polítiques municipals progressistes, i que “des de l'Ajuntament, incidirà encara més en les polítiques pel benestar animal”, rebutjant festejos com els 'bous al carrer' o el tir i arrossegament.