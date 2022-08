La regressió de la costa obliga a l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna a canviar d'ubicació la platja accessible

La forta regressió que pateix la platja de Tavernes de la Valldigna ha obligat a l'Ajuntament a traslladar la platja accessible de la Goleta a la zona del parc del Nord.

Les ones han engolit aquest passat cap de setmana bona part de l'arena de la platja accessible de la Goleta, la qual ja no es pot utilitzar per seguretat dels i les banyistes amb mobilitat reduïda. L’Ajuntament ha sol·licitat a Costes un permís d’urgència per a poder canviar la ubicació de la platja accessible i ha sigut acceptat.

Així, la Brigada Municipal ha iniciat ja els preparatius del nou punt, situat més al nord junt a la zona esportiva del Parc del Nord, i aquest dimarts està previst que s'efectue el trasllat de la plataforma i l'ombra perquè el dimecres de matí estiga la platja accessible de la Goleta ja en funcionament.

El regidor d'Urbanisme, Josep Llàcer, ha assenyalat que “setmanes enrere ja vam traslladar a Costes la nostra preocupació per l'erosió continuada d'este estiu, ja que podia afectar a un servei imprescindible com la platja accessible o al baret de platja. Seguim exigint actuacions urgents i definitives que protegisquen la platja de Tavernes”.

A més, la regidora de Serveis Públics, Noèlia Alberola, ha manifestat que “la nostra prioritat era mantindre els serveis de la platja accessible en la zona nord, perquè tots els veïns i veïnes puguen gaudir de la nostra platja. Traslladar-la és l'única opció viable, ja que aplanar continuadament l'arena és contraproduent al facilitar encara més l'erosió de la platja”.