Riba-roja, Xest i Loriguilla impulsen la Mancomunitat Industrial A3 amb un volum de 2.800 empreses

2.800 empreses de tres municipis, Riba-roja de Túria, Xest i Loriguilla, han llançat la I Mancomunitat Industrial A3 amb l'aprovació provisional per majoria de la memòria justificativa i del projecte d'estatuts de l'entitat. Es tracta d'una col·laboració supramunicipal d'empreses precisament al voltant de l'autovia A3, que naix amb l'objectiu de posicionar aquesta zona com a destí atractiu per a la inversió industrial.

Aquesta mancomunitat s'impulsa després de crear-se en 2017 l'Associació de Municipis A3, amb l'objectiu de desenvolupar una àrea empresarial conjunta d'aproximadament 14 milions de metres quadrats de sòl industrial urbanitzat, dels quals 8 estan desenvolupats i 6 en procés. Aquesta franja industrial conté infraestructures com el Complex Educatiu de Xest i el Circuit Permanent de Velocitat Ricardo Tormo.

A través d'aquesta aliança es consolida una estratègia conjunta que afavorirà el desenvolupament industrial, tant en l'execució d'obres com de serveis, amb la mirada posada en la consecució de la figura de municipi logístic estratègic, per a aconseguir una major competitivitat en el mercat nacional i internacional. En aquest desenvolupament serà clau la millora de les comunicacions viàries, una de les grans reivindicacions dels municipis industrials i dels seus sectors empresarials.

Aquest nou òrgan facultarà la gestió de serveis compartits com el tractament de residus, el subministrament d'aigua i d'energia o el manteniment d'infraestructures, s'afavorirà l'autoconsum energètic, la instal·lació d'aparcaments per a camions, una senyalística eficaç i comuna i punts de càrrega elèctrica, entre altres aspectes.

Paral·lelament es buscarà la coordinació en matèria de formació i capacitació laboral, la millora de la mobilitat i el transport públic, el foment de sistemes de drenatges sostenibles encaminats a un abocament zero, la planificació per a una resposta eficaç en el cas de resposta a les emergències (incendis, inundacions,...) i, en definitiva, el foment d'una planificació urbanística sostenible que redunde en la millora de la zona.

La Mancomunitat Industrial A3 disposarà d'una estructura jurídica sòlida, una gestió autònoma i eficient, i una major seguretat jurídica i administrativa, que possibilitarà la prestació conjunta de serveis públics o realitzar projectes que són d'interés comú en el context industrial.

En l'assemblea es va aprovar la designació de la presidència de la mancomunitat que recau en l'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, i que tindrà un caràcter rotatori. José Morell, alcalde de Xest i Montserrat Cervera, alcaldessa de Loriguilla, ocuparan les vicepresidències.

L'alcalde de Riba-roja de Túria i president de l'entitat, Robert Raga, ha subratllat la importància de crear aquesta entitat, que facilitarà “la gestió dels serveis i infraestructures vinculats a aquesta àrea logística i permetrà la consolidació d'aquesta gran àrea industrial com a referent nacional i internacional, afavorint el creixement econòmic i la creació d'ocupació dels tres municipis”.

Segons l'alcaldessa de Loriguilla, Montse Cervera, “la creació de la Mancomunitat és un pas necessari per a assegurar el creixement econòmic sostenible dels nostres municipis”, ja que des de Loriguilla “apostem per aquesta unió com una eina clau per a crear noves oportunitats d'ocupació per als nostres veïns i veïnes, a més d'una gestió eficaç dels sectors industrials, garantint als nostres empresaris els serveis i la seguretat necessaris per als seus clients i treballadors”. “Aquest és una fita històrica per a celebrar marcant un punt i apart en la gestió industrial”, ha recalcat.

Per a l'alcalde de Xest, José Morell, “és un potent pas avant cap a una forma innovadora d'accelerar el desenvolupament econòmic d'un territori”. “El treball conjunt dels tres municipis sumarà al nostre posicionament com a lloc prevalga per a instal·lar empreses i crear ocupació referent en la Comunitat Valenciana”.

Enclavament estratègic

Els municipis que conformen l'àrea logística de l'Eix A-3, Riba-roja de Túria, Loriguilla i Xest es localitzen en un enclavament estratègic, que constitueix un dels focus d'atracció més significatius de l'Àrea Metropolitana de València, per la seua confluència amb l'autovia A-3 i el bypass, dos de les vies de les infraestructures viàries més significatives del transport industrial nacional.

La seua centralitat logística deriva d'aquest emplaçament singular, complementat per la seua proximitat al port de València i a l'aeroport de Manises, així com per la presència de la CV-50 i la línia ferroviària C3. A més, se situa en el sector central que enllaça tots dos extrems del corredor.

A nivell metropolità es constitueix com una de les àrees econòmiques amb major desenvolupament dels últims anys, amb destacades perspectives de creixement i demanda de sòl industrial en el territori valencià. Així mateix, aquest sector posseeix un avantatge fonamental respecte a la resta d'àrees logístiques de la província de València, ja que constitueix el principal enllaç amb el centre peninsular i, en concret, amb la capital estatal.