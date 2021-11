Sagunt demanarà a la Generalitat que prohibisca que els vaixells amb carregament d’armes no atraquen al seu port

L’Ajuntament de Sagunt ha aprovat una moció "per la pau" davant l’arribada al port marítim del municipi de vaixells carregats d’armament. La proposta dels grups municipals de l’equip de Govern (PSPV, Compromís i Esquerra Unida), defensada per la regidora delegada de Cooperació, Maria Josep Soriano, va eixir avant amb els vots a favor d’estos mateixos grups i Iniciativa Porteña i el vot en contra de PP, Ciudadanos i Vox.

En este sentit, el consistori exigix a l’Autoritat Portuària de València que informe a la persona representant de l’Ajuntament sobre el contingut d’este tipus de vaixells quan atraquen en el port marítim i demana a la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica la inclusió en la futura Llei per al Foment de la Pau i els Drets Humans de la Comunitat Valenciana la prohibició que s’utilitze el port marítim de Sagunt i la resta de ports valencians per a la realització d’escales d’estes naus.

Així mateix, es reclama que els governs autonòmic i central adopten mesures de supervisió prèvies que garantisquen una activitat portuària més ètica i conseqüent amb el foment de la cultura de pau i desarmament, tal com impulsa la pròpia Llei de Cooperació i Desenvolupament Sostenible actual de la Generalitat Valenciana. Amb tot, se sol·licita, en definitiva, que les autoritats polítiques competents i les autoritats portuàries valoren si realment resulta adequat permetre l’entrada als ports valencians de qualsevol naviliera que transporte armament.

D’altra banda, mitjançant l’acord aconseguit per la majoria del Ple, l’Ajuntament de Sagunt expressa el rebuig per part del municipi de Sagunt a l’arribada de navilieres que transporten carregaments armamentístics. "La nostra és una ciutat de pau i solidaritat", adduïx l’argumentari de la proposta. D’igual manera, s’exigix un replantejament i qüestionament de les polítiques globals de defensa i seguretat del món actual.

La iniciativa sorgix arran de l’arribada al port marítim de Sagunt del vaixell saudita Bahri Jeddah el passat 21 d’octubre i l’advertiment per part del Centre Delàs d’Estudis per la Pau que el vaixell podria vindre carregat de material per a la guerra del Iemen.

Davant esta situació s’alerta de l’augment de víctimes civils en un conflicte que ha causat la mort d’unes 100.000 persones al país així com dels "crims de guerra i la sistemàtica violació dels Drets Humans que l’Aràbia Saudita ve cometent cap a la població civil iemenita", fets que "la comunitat internacional ha condemnat reiteradament".

"El Govern espanyol incomplix de forma reiterada, amb la venda d’armes a l’Aràbia Saudita, la normativa espanyola, europea i internacional d’exportació d’armes, segons la qual no es permet l’autorització de llicències d’exportació a països en conflicte armat on es vulneren els Drets Humans o on puga córrer risc l’estabilitat i seguretat regionals", assenyala l’argumentació de la moció, en la qual es recorda que des de 2015 s’han registrat tres escales de navilieres saudites amb armes en el port marítim de Sagunt.

"Pel que respecta a la nostra responsabilitat, és important denunciar el negoci armamentista amb l’Aràbia Saudita, país que participa en el conflicte armat del Iemen", agrega l’argumentari.

A més a més, segons s’argüix en la proposta, "a banda d’este aspecte d’àmbit ètic i internacional, cal afegir també la perillositat" d’utilitzar el port marítim de Sagunt per a la càrrega i descàrrega de material bèl·lic. "Es tracta d’un port envoltat per trama urbana i sense infraestructura específica per al magatzematge de material sensible, explosiu o de qualsevol altra tipologia relacionada amb la guerra moderna", s’advertix.