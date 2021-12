Sagunt al·legarà contra el Pla Hidrològic del Xúquer per la disminució d’aigua per a l’ús urbà i industrial

El Ple de l’Ajuntament de Sagunt ha aprovat presentar al·legacions al Pla Hidrològic del Xúquer (PHX) 2022-2027 amb la finalitat que es mantinguen els volums de cabal i reserves d’aigua fixades en el cicle que ara conclou per a l’ús urbà i industrial tant a Sagunt com en la seua àrea d’influència i la comarca del Camp de Morvedre.

Esta proposta, que forma part d’un expedient del departament de Manteniment, el delegat del qual és Pepe Gil, ha sigut aprovada amb els vots favorables de PSPV, Compromís i EU, i l’abstenció d’IP, PP, Ciudadanos, Vox i el regidor del grup de no adscrits.

Les al·legacions que es presentaran per part de la corporació municipal consistiran en la sol·licitud que es mantinga la reserva del cabal d’un metre cúbic per segon procedent del riu Cabriel, de l’embassament de Contreras, amb destinació al consum urbà i industrial de Sagunt i la seua àrea d’influència així com que no es disminuïsquen tampoc els volums assignats en l’anterior cicle 2015-2021 per a esta mateixa zona i usos. Esta reclamació sorgeix en comprovar-se comparativament que el nou Pla Hidrològic redueix la dotació hídrica de 18,7 hm³/any (13,8 hm³/any per a proveïment urbà i 4,9 hm³/any per a proveïment industrial) a 17,3 hm³/any (12,5 hm³/any i 4,8 hm³/any respectivament), al mateix temps que disminueix també les reserves de 14,4 hm³/any addicionals a 8,3 hm³/any procedents de la dessalinitzadora de Sagunt.

D’altra banda, es demana igualment que el volum d’aigua de 6,1 hm³/any procedent d’esta mateixa dessaladora no s’establisca com a reserva únicament per a substituir les actuals fonts de subministrament del Consorci d’Aigües del Camp de Morvedre sinó que tinga com a objectiu complementar-les. Així mateix, es requereix des del consistori que els volums hídrics procedents d’esta planta queden exclosos de la nova planificació fins que els costos associats a la pròpia instal·lació siguen repercutits de manera solidària en el conjunt de sistemes d’explotació de la demarcació del Xúquer o del sistema hidrològic nacional. En este sentit, es considera que "les expectatives de creixement urbà i industrial contemplades en el pla són del tot poc realistes" i que "este caràcter 'substitutiu' entra en contradicció amb el concepte i finalitat de la 'reserva de cabals'".

L’Ajuntament de Sagunt ha adoptat este acord després que la Junta de Govern Local aprovara per unanimitat el passat dia 17, també a proposta del regidor de Manteniment, Pepe Gil, elevar-lo al ple en considerar que, "encara que s’exposa el problema de la recuperació dels costos associats a la dessalació, en el PHX no s’estableix cap solució per a este problema amb caràcter general, ni en particular per a la dessaladora de Sagunt" i que, en allò respectiu a la primera de les reclamacions de les al·legacions que es presentaran, relativa a les assignacions hídriques, la Llei 14/1987 de 30 de juliol reserva un cabal d’1 m³/s a favor de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer procedent de la regulació de l’embassament de Contreras, en el riu Cabriel, amb destinació al consum urbà i industrial de Sagunt i la seua àrea d’influència, la qual cosa constitueix un volum que es deu almenys mantindre en el nou i els successius plans hidrològics per "necessàries qüestions ambientals i de sostenibilitat" així com per la "especial rellevància a nivell municipal" tant de la qualitat com de la quantitat d’este recurs.

Amb tot, i una vegada ratificat pel ple l’informe-proposta del Departament de Manteniment i la decisió de la Junta de Govern Local, ara es notificarà este acord plenari a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.