Sanitat inicia les obres del nou espai sanitari Roís de Corella de Gandia

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha iniciat aquest dimecres les obres del nou Espai Sanitari Roís de Corella, a Gandia.

La consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, ha realitzat una visita a la zona en la qual se situarà aquest nou espai sanitari. Durant el recorregut, Barceló ha assenyalat que "es tracta d'un projecte molt ambiciós perquè dotarem a la ciutat de Gandia de més recursos assistencials, més especialitats, i sobretot perquè comptarem amb un edifici específic destinat a Salut Pública, que ha sigut una peça fonamental durant la pandèmia".

Així mateix, Barceló ha assenyalat que "aquest centre reuneix evidentment molts dels principis que recull la Llei de Sanitat com són la Salut Pública, Assistència Sanitària, i també aposta per alguna cosa que és fonamental, la Salut Mental".

En aquest sentit, la consellera ha afegit que "durant molt de temps hem apostat per crear una Unitat de Salut Mental en la Conselleria de Sanitat i ampliar els recursos assistencials per a atendre les necessitats de la ciutadania. El que es contemple també dins d'aquest espai la Salut Mental, és una aposta decidida, clara, que també es veurà reflectida en els pressupostos per a 2021, que recullen també l'increment de professionals per a poder tindre una atenció de qualitat".

Les obres, que s'han adjudicat per 15.351.048,59 euros, contemplen la construcció d'un centre de salut integrat que tindrà una superfície construïda de 6.935 metres quadrats, distribuït en quatre plantes; un centre de salut pública amb casa del pacient i escola de salut, que tindrà una superfície construïda de 2.248,62 metres quadrats, i es distribuirà en tres plantes; un aparcament en el soterrani per a ús del personal sanitari que tindrà una superfície construïda de 4.331,07 metres quadrats, i un espai exterior destinat a parc de la salut de 3.800 metres quadrats.

El programa funcional del nou centre sanitari comprendrà un centre de salut integrat que oferirà atenció primària amb PAC i unitats de suport (salut sexual i reproductiva, conductes addictives i odontopediatria); atenció especialitzada amb diferents especialitats mèdiques (atenció a la dona, treball social, salut mental); cirurgia menor ambulatòria; rehabilitació integral ambulatòria i hospital de dia de salut mental.

Completen l'espai sanitari un centre de salut pública que albergarà una àrea de vigilància de la salut, una àrea de seguretat alimentària, una àrea de promoció de la salut així com un espai per a casa del pacient i escola de salut.

Es preveu, a més, una zona urbanitzada i enjardinada destinada a parc de la salut. El nou centre de salut atendrà a aproximadament 19.000 veïns i veïnes del departament de salut de Gandia, mentre que les unitats de suport i l'atenció especialitzada atendran la totalitat de la població de les zones bàsiques i alliberaran del Centre de Salut Gandia-Corea.

Per part seua, el servei de salut mental i el de rehabilitació integral s'oferirà a tota la població del departament de salut, traslladant-se el primer des de l'hospital Francesc de Borja.