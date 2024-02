Sanitat inicia el trasllat del Centre de Salut Pública de Gandia al nou espai sanitari Roís de Corella

La Conselleria de Sanitat està procedint al muntatge de l’equipament del Centre de Salut Pública de Gandia en l’espai sanitari nou Roís de Corella perquè inicie l’activitat el dijous, 29 de febrer, en este espai nou.

D’esta manera, tal com va anunciar el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, este mes s’obri l’espai sanitari nou, situat al solar de l’antic Hospital Francesc de Borja, amb l’inici del trasllat del Centre de Salut Pública de Gandia.

Esta infraestructura sanitària nova, que consta de tres edificis, albergarà el Centre de Salut Pública, la Casa del Pacient, el Centre de Salut Mental i un centre de salut integrat, així com la plaça de la Salut i un aparcament subterrani per a treballadors.

Amb esta obertura, s’avança en el procés de muntatge i instal·lació d’equipament de cada dependència, que es farà per fases i es culminarà, previsiblement, abans de l’estiu.

La primera fase comença amb la ubicació del Centre de Salut Pública i la Casa del Pacient en un dels edificis de quatre plantes. A continuació, es traslladarà l’Àrea de Rehabilitació i Salut Mental Ambulatòria a l’edifici central, que consta de tres plantes. En l’última fase s’hi instal·larà el Centre Sanitari Integrat, que inclou un punt d’atenció continuada i ocuparà l’altre edifici de quatre plantes.

Així mateix, al llarg d’esta setmana es procedirà a retirar les tanques que envolten tota la parcel·la, de 6.500 metres quadrats de superfície, entre el passeig de Germanies i el carrer de Benicanena, amb la qual cosa s’obri l’accés a la plaça de la Salut per a ús ciutadà. Esta plaça pública comprén una superfície de 3.500 metres quadrats i inclou equipament per a fer exercicis físics saludables, mobiliari urbà, fonts i vegetació.

Centre de Salut Pública

Les tres primeres plantes de l’edifici del carrer Sant Pere corresponen al Centre de Salut Pública de Gandia que, amb este trasllat, amplia i millora les seues instal·lacions.

Així, la primera fase arranca amb el trasllat i inici d’activitat de l’àrea de Seguretat Alimentària i la resta d’unitats del Centre de Salut Pública el faran progressivament fins a completar tot el trasllat, previsiblement la segona setmana de març.

El nou edifici de Salut Pública disposa de huit despatxos per a l’àrea de Seguretat Alimentària, sis per a Promoció de la Salut i Salut Laboral, cinc per a Vigilància de la Salut (que comprén Sanitat Ambiental i Epidemiologia), i altres cinc per a direcció i administració.

Disposa també d’una sala d’actes amb cabuda per a 50 persones, i àrea d’atenció sanitària amb la seua corresponent sala d’espera, a més dels magatzems, lavabos i espai per al manteniment refrigerat de vacunes.