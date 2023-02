Sogorb signa la cessió del Centre Hípic a la Universitat Catòlica

L'Ajuntament de Sogorb ha signat amb la Universitat Catòlica de València (UCV) la cessió del seu Centre Hípic, conveni que ha estat ratificat pel rector de la UCV, José Manuel Pagán, i l'alcaldessa de Sogorb, Mari Carmen Climent. Segons s'explica des del centre universitari aquestes instal·lacions “conjuminaran l'activitat esportiva amb la docència en el Grau en Veterinària i l'activitat assistencial del seu Hospital Veterinari”.

En la trobada, que ha tingut lloc en sala de Cristall de l'Ajuntament de Sogorb, també ha sigut present el regidor d'Urbanisme de la localitat, Vicente Hervás; el secretari de l'Ajuntament, José María Garzón; la degana de la Facultat de Ciències Experimentals i Veterinària, Ana de Luis; i degà adjunt de Veterinària, Antonio Calvo.

Després de la signatura, l'alcaldessa Climent ha destacat la gran tradició hípica que hi ha a la comarca de l'Alt Palància i que la Unitat de Grans Animals de l'Hospital Veterinari “donarà cobertura als veterinaris de Sogorb i la comarca en cas de necessitar ajuda especialitzada o equipament quirúrgic. Un hospital que també podrà atendre els animals que estiguen en pupil·latge en el Centre Hípic”. Així mateix, ha assenyalat la seua satisfacció per l'acord: “Estem molt orgullosos que la UCV haja sigut l'adjudicatària del concurs de licitació per a l'explotació d'aquest centre que es converteix en l'únic d'aquestes característiques a la regió en combinar l'ús docent, un ús assistencial amb l'hospital veterinari i un ús esportiu amb organització de campionats i esdeveniments”.

Millora de les instal·lacions

El conveni pel qual la UCV aconsegueix l'explotació (ha sigut l'única institució que s'ha presentat al concurs), inclou la inversió d'1.436.929 euros i un cànon anual de 8.000 euros. El projecte contempla la millora de les instal·lacions en diverses zones com en les pistes esportives per a treball amb equins, en la nau d'allotjament de cavalls i en l'edifici on s'albergarà l'aula de formació i els vestuaris. Al mateix temps, es finalitzaran les actuacions necessàries en la nau dissenyada per a acollir la zona d'actuació mèdica amb equins.

El Centre Hípic de Sogorb va entrar en funcionament en 2011, però des de finals de 2018 es trobava tancat per no tindre candidats a la seua gestió. Així per a l'adjudicació aquests 1,4 milions, es destinaran en principi a la millora de les pistes esportives, la nau d'allotjament d'equins i l'edifici on s'albergarà l'aula d'educació i els vestuaris.

El complex, de 7.000 metres quadrats, compta amb un edifici destinat a quadres amb dues pistes d'entrenament -una d'elles coberta i una altra descoberta- amb un sistema de sénia elèctrica o “caminador” automatitzat que permet l'entrenament simultani de quatre cavalls. Això permetrà a la UCV oferir un ús esportiu a la comunitat universitària i a la pròpia població de la comarca a través del seu Servei d'Activitat Física i Esports (SAFD). Actualment, el SAFD ja desenvolupa esdeveniments d'iniciació a l'hípica, així com participa en el Campionat d'Espanya Universitari d'Hípica.

Igualment, hi ha un edifici de serveis generals configurat per a albergar activitats complementàries a l'esport hípic, com són els boxs d'observació, la sala de reconeixement i intervenció, la consulta veterinària i els vestuaris per al personal veterinari, entre altres. En aquest edifici, la UCV desenvoluparà una unitat del seu Hospital Veterinari dirigit tant als equins i grans animals allí allotjats com a aquells altres aliens al centre que requerisquen d'atenció assistencial.

D'altra banda, el complex disposa d'un espai en el qual s'habilitaran aules per al desenvolupament de la docència universitària, pel qual passaran cada any prop de 900 alumnes de Veterinària, la qual cosa “ens permetrà donar part de teoria prèvia o posterior a alguna pràctica i desenvolupar cursos d'especialització i altres formacions, també a professionals i a gent del món del cavall”, ha assenyalat el degà de Veterinària de la UCV, Antonio Calvo. “Aquesta nova seu cal considerar-la com una meravellosa oportunitat que se'ns presenta per a poder créixer en moltes disciplines”, ha afegit.

La nova seu té l'avantatge d'estar dissenyada especialment per a permetre en totes les seues dependències l'accés a persones amb discapacitat física.

Un dels grans valors de la Universitat Catòlica de València és la descentralització dels seus campus, tant a la ciutat de València com en les seus distribuïdes en diferents poblacions de la Comunitat Valenciana, que permeten afavorir el teixit socioeconòmic de les comarques alhora que els estudiants estiguen més prop de les seues famílies. Actualment, la UCV té seus en les següents poblacions: València, Godella, Burjassot, Torrent, Alzira, Xàtiva i Calp.