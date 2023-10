Soneja obri al públic els refugis antiaeris de la Guerra Civil

Soneja ha obert al públic els refugis antiaeris de la Guerra Civil situats en el Barranc del Meló de Soneja. En un acte públic presidit per l'alcalde de la localitat, Benjamín Escriche, i la regidora de Memòria Democràtica, Núria Tenas, s'ha presentat la reforma d'este espai que és una dels grans joies del catàleg del patrimoni bèl·lic de la localitat.

La instal·lació és una cova refugi en forma d'U, enterrada en les proximitats de la zona oest del municipi. La mateixa disposa de dues boques d'entrada, 12 metres de longitud. Compta amb poc més d'un metre d'altura i mig metre d'ample, ja que es tractava d'una trinxera privada excavada manualment i que tenia com a objecte protegir-se de l'impacte de bombes o de les seues ones expansives.

La rehabilitació s'ha dut a terme a través d'una subvenció de la Generalitat Valenciana per a la posada en valor de llocs relacionats amb la memòria històrica i democràtica.

Els treballs han tingut un cost pròxim als 18.000 euros, dels quals la Generalitat Valenciana ha subvencionat de 14.326 euros i la resta s'ha sufragat amb aportació municipal. Així mateix, les tasques han permés l'adequació i neteja de les trinxeres per a fer-les visibles al públic, així com millorar els accessos des del barranc mitjançant una escala amb estructures de pedra en sec.

En les pròximes setmanes es col·locaran també diferents senyals i panells informatius per als usuaris. De la mateixa manera, s'estan duent a terme diferents accions per a popularitzar la zona per a les visites, com la inclusió del refugi dins d'una ruta digital georeferenciada i senyalitzada amb els punts més rellevants del patrimoni en la zona.

Es tracta de la primera gran actuació municipal després de l'elaboració en 2022 del catàleg del patrimoni bèl·lic del terme municipal de Soneja. La intenció de l'executiu passa ara per anar recuperant, a poc a poc “tots els béns que figuren en el catàleg”.