Sueca avança en el projecte de reconvertir la carretera N-332 en una via urbana

Tècnics de la Demarcació de Carreteres, dependent del Ministeri de Transports i Mobilitat, han visitat Sueca per a conéixer les pretensions de l'Ajuntament a fi de reconvertir el tram de la N-332, que travessa el municipi, en una via urbana integrada.

“Després de la suspensió de la reunió que teníem prevista en el Ministeri a finals de març, a causa de la declaració de l'estat d'alarma, ens van tornar a citar per a dimarts passat, 14 de juliol. Vam ser atesos pel director general de Carreteres, Javier Herrero, qui ens va explicar, al regidor d'Urbanisme i a mi, que l'opció que es va contemplar fa anys amb la ministra Magdalena Álvarez, d'aportar una quantitat de diners per quilòmetre perquè l'Ajuntament es fera càrrec de les obres i assumira la propietat, resultava ara inviable administrativament. A canvi, des del Ministeri se'ns ha proposat que exposem en un projecte totes les nostres necessitats en el tema d'infraestructures, perquè ells el puguen valorar i considerar, sufragant per part del Ministeri l'adequació de la carretera. A partir del moment en què finalitzaren estes obres en la N-332, i l'Ajuntament acceptara esta adequació, la propietat passaria a ser del municipi, qui s'encarregaria del seu manteniment després de la recepció d'esta”, ha explicat l'alcalde, Dimas Vázquez.

El projecte de reconvertir el tram de la carretera que travessa Sueca en una avinguda del municipi, que evite el perill d'atropellaments i el trànsit de camions de gran tonatge, s'ha convertit en una vella reivindicació. Tot a punta a que, després de la reunió mantinguda la setmana passada en el Ministeri i la visita dels tècnics, el projecte cada vegada està més prop de materialitzar-se.

“Finalment, no tindríem una subvenció en diners, com es va plantejar fa anys, però sí en espècie, en infraestructures, en una obra acabada seguint les nostres pretensions i el nostre projecte, la qual cosa resultarà molt més pràctic en evitar-nos les licitacions i certificacions d'obra, etc., ja que s'encarregaria de tot el Ministeri”, ha assenyalat l'alcalde, Dimas Vázquez

Des de Demarcació de Carreteres expliquen que la visita té com a finalitat estudiar les condicions en què podria realitzar-se la cessió de la carretera “a fi de canviar la seua titularitat, perquè entenem que ha perdut la condició de carretera de l'Estat, en disposar-se d'un itinerari de major capacitat com és l'A-38, especialment ara que es posarà en servei el nou tram. Ha perdut les característiques d'una carretera de l'Estat i s'ha convertit més en una via urbana. Creiem que, d'acord amb eixes condicions, el més òptim és que eixa carretera canvie de titularitat”, ha explicat Guillermo Llopis, enginyer de Demarcació de Carreteres, responsable de la conservació de les carreteres A-38 i N-332.

Llopis ha assenyalat també que “després de comprovar les necessitats que contempla l'Ajuntament per a eixe tram, s'analitzaran les possibilitats per a anar assimilant-lo a una via urbana. La nostra predisposició és arribar a un acord que resulta necessari i pot beneficiar a les dos administracions”.

Des de la Regidoria d'Urbanisme, el projecte per a la reconversió de la N-332 “integra la recuperació d'eixe tram, incorporant-lo dins del municipi, creant els elements necessaris perquè la disminució de la velocitat siga viable, s'elimine el soroll i es revitalitze la zona. Pretenem també incorporar eixa via urbana per a oferir una nova visió de la població en el seu conjunt, ja que ara mateix es troba dividida, tant per la carretera com per la via del tren. En eixa dinàmica anem a treballar, amb diverses propostes que anem a traslladar als tècnics de Carreteres”, ha explicat el regidor d'Urbanisme, Fernando Franco.