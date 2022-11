La Universitat Catòlica cerca implantar en el Centre Hípic de Sogorb un grau de Veterinària

La Universitat Catòlica de València (UCV) busca implantar un grau de Veterinària en el Centre Hípic de Sogorb, amb la qual seran ja huit seus al llarg del territori valencià les que tindrà aquesta universitat privada.

I té molts números d'aconseguir-ho ja que ha sigut l'única candidatura que s'ha presentat a la licitació oberta per l'Ajuntament de Sogorb. Així, si la junta de govern del pròxim dilluns 29 de novembre ho aprova, la UCV aconseguirà l'explotació que inclou la inversió d'1.436.929 euros i un cànon anual de 8.000 euros.

El Centre Hípic de Sogorb va entrar en funcionament en 2011, però des de finals de 2018 es trobava tancat per no tindre candidats a la seua gestió. Així per a l'adjudicació aquests 1,4 milions, es destinaran en principi a la millora de les pistes esportives, la nau d'allotjament d'equins i l'edifici on s'albergarà l'aula d'educació i els vestuaris.

Amb la implantació de la UCV s'impartirà el Grau en Veterinària que inclou una Unitat de Grans Animals de l'Hospital Veterinari de la UCV i la possibilitat d'elaborar esdeveniments com el Campionat d'Espanya Universitari d'Hípica. Sogorb serà així la primera seu a Castelló de la Universitat Catòlica, i la huitena de tota la Comunitat Valenciana després de les de València, Godella, Burjassot, Torrent, Alzira, Xàtiva i Calp.

L'alcaldessa de Sogorb, Mari Carmen Climent, destaca la promoció socioeconòmica que suposaria per a la ciutat “ja que ens convertiríem en ciutat universitària, d'estudiants de primer a cinqué curs del Grau de Veterinària. Seria l'únic centre d'aquestes característiques a la regió en combinar l'ús docent, un ús assistencial amb l'hospital veterinari i un ús esportiu amb organització de campionats i esdeveniments”.

La implantació de la UCV a Sogorb estarà acompanyada d'un descompte del 10%, per als empadronats a la ciutat, a l'Hospital Veterinari i en la matrícula -durant el curs- sobre títols oficials de Grau que es cursen en la UCV. També suposarà l'organització d'activitats socioculturals com a xarrades o jornades formatives; i la programació de visites de centres escolars com a introducció al món hípic-universitari, entre altres.

Quant a l'alumnat l'alcaldessa ha afirmat que, segons l'actual planta de la UCV, suposarà una mitjana de 50 alumnes diaris durant el curs acadèmic. El projecte contempla la millora de les instal·lacions en diverses zones com en les pistes esportives per a treball amb equins, en la nau d'allotjament de cavalls i en l'edifici on s'albergarà l'aula de formació i els vestuaris. Al mateix temps, es finalitzaran les actuacions necessàries en la nau dissenyada per a acollir la zona d'actuació mèdica amb equins.

“Som una comarca amb gran tradició hípica. L'arribada de la UCV també donaria l'oportunitat de gaudir d'un servei de pupil·latge que es beneficiaria d'una especial vigilància veterinària a més de poder realitzar diferents activitats esportives eqüestres com a domatge, salt i equitació lliure. I la Unitat de Grans Animals de l'Hospital Veterinari permetrà donar cobertura als veterinaris de la zona que requerisquen d'ajuda especialitzada o equipament específic o quirúrgic”, afig Mari Carmen Climent.

El projecte té altres àmbits potencials de desenvolupament com ara la possible incorporació d'un tècnic esportiu i l'ús per part d'associacions per a teràpies amb cavalls, a més de realitzar sessions d'equitació esportiva i equinoteràpia.

Des de l'Ajuntament també s'ha assenyalat que la primera opció va ser que la gestionara el món del cavall de Sogorb, sense que assumiren cap cost o sols els de funcionament perquè poguera reobrir el centre i tingueren allí els seus cavalls en condicions excel·lents, però allò no va arribar a bon port.