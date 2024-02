La Vila Joiosa inicia la posada en valor de les termes romanes situades en el centre urbà

La Diputació d'Alacant ha destinat 400.000 euros a la tercera fase de les obres de recuperació i posada en valor de les Termes Públiques del Municipium Romano de la Vila Joiosa, en el marc del seu programa d'ajudes per a la conservació i valorització del patrimoni arquitectònic de la província.

Les obres d'aquesta nova actuació, que es va iniciar l'1 de febrer i conclourà en sis mesos, se centren en la protecció mitjançant cobertura del solar, on es troben les restes de les termes, i estan incloses en la segona convocatòria del pla llançat per l'Àrea d'Arquitectura per a municipis de menys de 75.000 habitants dotat amb nou milions d'euros. La Diputació ha finançat més del 35% d'aquesta tercera fase, el pressupost total de la qual ascendeix a 1.115.000 euros.

La diputada de l'àrea d'Arquitectura, Carmen Sellés, ha visitat aquest matí l'emplaçament al costat de l'alcalde de la localitat, Marcos Zaragoza, el director de l'Àrea d'Arquitectura, Rafael Pérez, i altres tècnics municipals. Allí ha explicat que fins el mes vinent de juny es treballarà en la construcció d'aquesta coberta per a permetre el desenterramiento de les restes de les estructures arquitectòniques amb total garantia de conservació.

Una vegada comprovat in situ l'estat dels treballs de recuperació ja executats, Sellés ha mostrat la seua satisfacció pel desenvolupament de les obres i ha recordat que, seguint la línia d'actuació de la Diputació, “l'objectiu final és la consolidació i museïtzació de l'enclavament per a posar-lo al servei i gaudi de la societat, generant un espai públic, dinamitzador i cultural, que comunica dues artèries importants de la ciutat”.

La institució provincial, a través de l'Àrea d'Arquitectura, va iniciar el suport tècnic i econòmic a aquest llegat històric en 2019 amb la redacció del Pla Director, que contempla un total de sis fases per a la museïtzació i integració urbana de les termes de Allon. Seguidament, en 2022, es va atorgar una subvenció de 200.000 euros destinats a l'execució de les dues primeres fases del projecte, d'una banda, la neteja i adequació de les superfícies i, per un altre, una actuació arqueològica prèvia mitjançant sondejos i tastos.

En aquest sentit, la responsable provincial d'Arquitectura ha manifestat que “la Diputació manté el seu programa de foment i cooperació municipal per a la recuperació del patrimoni arquitectònic i, en aquest cas, tant pel seu valor històric com per la seua ubicació, les termes de la Vila Joiosa són un dels projectes més singulars de la nostra línia d'ajudes”, ha explicat Sellés.

Aquesta segona injecció de la institució provincial destinada a la reforma, restauració, rehabilitació o gran reparació dels edificis, construccions i restes arquitectòniques de titularitat municipal que tenen la consideració de Bé d'Interés Cultural (BIC), Bé de Rellevància Local (BRL) o són de reconegut interés històric ha distribuït també ajudes per a altres edificis o enclavaments de la comarca com la Casa Museu Hort de Colom de Benidorm, la Vila Romana de l’Albir o el Castell de Polop.