Vila-real convoca la desena edició dels Pressupostos Participatius després d'executar el 80% de propostes en 2022

L'Ajuntament de Vila-real impulsa la desena edició dels Pressupostos Participatius. La regidora de Participació Ciutadana, Miriam Caravaca, i el vicepresident del Consell de Participació Ciutadana i secretari de la Federació d'Associacions de Veïns, Ximo Bartoll, han presentat aquesta nova edició, que arranca aquest dimarts amb l'obertura del termini de presentació de propostes.

A més, han fet balanç els pressupostos participatius d'aquest any, que el vicepresident del Consell de Participació Ciutadana ha qualificat com a positius “tenint en compte la situació econòmica de l'Ajuntament”. Així, segons el balanç que ha presentat Bartoll, s'ha executat el 80% de les propostes que van superar el procés de selecció, amb una quinzena d'accions com el foment de la inserció sociolaboral de persones amb diversitat funcional, la supressió de barreres arquitectòniques, la renovació de la zona de jocs infantils del Termet o la instal·lació de plaques solars en edificis municipals, entre altres.

La regidora de Participació Ciutadana ha recordat “la difícil situació econòmica de l'Ajuntament de Vila-real, amb els sobrecostos per l'energia i la inflació, i el problema crònic de l'urbanisme i el deute heretats del PP”, i ha assegurat que “malgrat això, hem aconseguit portar avant el 80% i hem demostrat que, junts, fem que la ciutat avance”. Entre les demandes de la ciutadania que no s'han pogut executar ha destacat algunes com la construcció de la pista d'atletisme i ciclisme, un projecte valorat en 5 milions d'euros “que en aquest moment no podem assumir, però estem treballant des del punt de vista urbanístic per a intentar aconseguir els terrenys perquè no renunciem a aquesta obra i tractarem de fer-la realitat en el futur” per a això la regidora ha destacat que s'intentarà aprofitar les línies de finançament europeu. També la conversió en zona de vianants del tram del carrer Comunió entre l'església Arxiprestal i el carrer Crist de la Penitència o la creació d'espais per a la circulació de bicicletes o patinets són proposades que s'han quedat en cartera i en les quals “continuarem treballant”, ha afirmat Caravaca.

“Encara que estem fent economia d'ajustos i no hi ha diners per a grans obres, continuem escoltant la ciutadania i treballant per a fer realitat la nova Vila-real del segle XXI”, ha subratllat. Per això, ha anunciat una nova convocatòria de pressupostos participatius. El procés de participació s'iniciarà amb la recollida de les propostes ciutadanes, que es podran fer arribar a través de la plataforma pressupostosparticipatius.vila-real.es entre els dies 25 d'octubre i 1 de novembre de 2022. Poden participar els ciutadans i ciutadanes empadronats a Vila-real, majors de 16 anys i no hi ha límit en el nombre de propostes que es poden presentar. L'únic requisit és que els projectes o les accions que es plantegen siguen de competència municipal, encaixen com a inversions o despeses i que resulten viables tècnicament i jurídica.

Després de la fase de recollida de propostes i valoració tècnica d'aquestes, es procedirà a la fase de baremació. En aquesta fase s'atorgarà a cada proposta una puntuació concreta depenent de si són accions o projectes que complisquen amb determinats criteris. Del 2 a l'11 de novembre es procedirà a l'anàlisi de les propostes (viabilitat tècnica i baremació), i entre el 14 i 18 de novembre s'obriran les votacions públiques. Està previst que a partir del 21 de novembre es facen públics els resultats.